瀨戶環奈奪AV女優2月排名冠軍｜被封「千年一遇」的J級身材AV女優新星瀨戶環奈（SONE-615） ，出道不出兩個月已經登上影碟排名第1位！但不用等多一千年，片廠MOODYZ的「球探」又成功發掘另一位「千年二遇」J Cup身材，且顏值更高的新人小鈴蜜柑（MIDA-036），首支影片已經打入第9位。此外，新人和香夏樹（和香なつき)因前新聞女主播身份，加上出道作（PRED-749）內容映射中居正廣性侵女主播事件，火速彈起打入第5位。



第9位 小鈴蜜柑｜不用等千年AV界又一J Cup奇人

2025年1月，被封為「千年一遇」、「史上最高美BODY」的AV女優界新人瀨戶環奈。不過唔使等多1千年，日本AV界已成功找到「第千二遇」J Cup美少女小鈴蜜柑下海出道。

小鈴蜜柑（小鈴みかん）今年才剛滿20歲，處女作選擇在2月14日情人節推出（MIDA-036），賣點是顏值比瀨戶環奈可愛，少少baby fat天真可人，片商可能覺得再賣J Cup做賣點已無新意，特別為小鈴設定了「酸酸甜甜真好吃」這個有趣的人設。不過她比較輸蝕是身高只得153cm，暫時新作排名第9位，就看接下來能否更進一步。小鈴蜜柑 X戶口（連結）

小鈴蜜柑 X戶口圖片

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第1位 瀨戶環奈｜J Cup女神被看好統治AV界10年

不過瀨戶環奈仍有不少優勢，她不單擁有J Cup 美好身段，而且身高有170cm，而且今年材21歲，難怪封為為「史上最高美BODY」出道作（SONE-614) 雖然撞正偶像級顏值石川澪出道10周年推出「屈機作品」在1月錯被踢落第2名，但影片後勁強，加上第2作（SONE-615) 也在2月發售，難怪成功於2月登上銷量冠軍。瀨戶環奈X戶口（連結）

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第5位和香夏樹｜借新聞主播食正中居性侵事件彈起

AV新人未必一定要青春年輕，人設屬性也很重要，出道即上第5位的和香夏樹（和香なつき)曾在日本鄉下地區的小型電視台當晨間新聞主播，不過她的影片（PRED-749）之所以能快速崛起，其中是因為內容映射了中居正廣性侵富士電視台女主播風波中的「性接待」事件，但當玩厭這個主題之後，和香夏樹能否繼續在AV界生存呢？和香夏樹X戶口（連結）

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