microSD Express實測｜Switch 2即將推出，今代不單性鹿大幅提升外，最令不少玩家關注便是它作為只對應microSD Express 作為擴充儲存格式，而市面上一般的microSD卡，一律未能使用。究竟microSD Express卡與舊卡有什麼分別？今次記者入手了Sandisk 最新推出的 microSD Express 記憶卡，深度實測解析新卡突破性優勢，掌握次世代遊戲儲存規格！



PCIe NVMe 介面速度跳升 4.4 倍

傳統 microSD UHS-I 卡最高僅支援 104MB/s 讀取速度，而 microSD Express 透過整合 PCIe Gen 3 NVMe 介面（即電腦 SSD 常用技術），讀取速度飆升至 880MB/s，寫入速度亦達 480-650MB/s（視容量而定）。根據官方實測，傳輸 2 小時高清電影僅需 3.5 秒，比 UHS-I 快 4.4 倍，大幅縮短遊戲安裝與讀取時間。

今次實測SanDisk microSD Express卡，如想要用盡它的傳輸速度，必需用專用讀卡器才可。

支援 5.3K 錄影

新卡對應5.3K (5312x2988) 與 4K 影片錄製，更可流暢捕捉 10MP RAW 格式相片。其持續寫入速度達 100-210MB/s（128GB/256GB），完美對應不少高階拍攝裝置高畫質串流需求。雖然Switch 2並不對應拍攝功能，但對於一般用家而言，除了遊戲機外，還有其他實際用途。

microSD Express官方大約賣400以下（256GB）

終極耐用：軍規級防護

而這一張Sandisk卡身具備防水、耐高溫（-40°C 至 85°C）、防震、防磁 等 9 重防護，經實測從 1.5 米高度跌落 10 次仍正常運作。而且擁有 Sandisk ThermAdapt 散熱結構，透過外殼導熱設計與智能溫控，長時間運行遊戲時，卡面溫度維持在 45°C 以下，避免過熱燒卡。

亦可以利用一般card reader來存取資料，不過速度會降速至一般卡

實測速度

雖然microSD Express卡可以在一般讀卡器抄寫／存取文件，但如果想用盡它的速度，暫時都需要專用讀卡器才可，因此今次記者就利用Sandisk推出的專用讀卡器實試，配以配置了USB 4的MacBook Air作讀寫實測。將一個12.7GB的文件，抄寫至卡內，以及抄回電腦中。同時，記者還會對比同廠microSD Ultra的抄寫速度時間作對比，好讓大家更為了解。

microSD Express vs microSD Ultra的速度比併

傳送速度極快

首先，在電腦抄寫12.7GB影片文件，由MacBook Air分別抄寫至microSD Express卡及microSD Ultra卡上，抄寫速度有明顯的分別。前者Express只需要大約1分鐘便抄寫完成，而後者Ultra則需要長達5分鐘左右才抄寫完成，可見microSD Express存取速度明顯比一般高速卡快近5倍。

看到microSD Express卡（左）金屬接位多一般卡（右）一行。

雖然現時主要是Switch 2才需要使用 microSD Express卡，暫時的需求量仍不高，但因為在香港貨量少，早已被不少商鋪「狂炒」，早前記者在深水埗就看到一張256GB被炒至$898，比任天堂官方原價大約400元的售價，炒貴2倍有多。其實玩家想入手，可以等一下才出手都未遲。