Sony家用主機PS6發售日期曝光　更傳會有掌機版推出但性能低於PS5

第九世代遊戲機，或稱次世代遊戲機，分別是：PlayStation 5、Xbox Series X/S、Nintendo Switch 2，在 2020 年由索尼與微軟分別推出自家主機後就此開啟了第九世代遊戲機的競爭，至於 Switch 則是預計在今年 6 月 5 日才會推出 NS2，而 NS 則被視為是第 8.5 世代。



PS6除主機外，還會有掌機版？（x）

PS 掌機重出江湖？

而目前為止第九世代遊戲機的競爭也已進入中後期，如同之前的 PS5，在尚未發售前就被傳得沸沸揚揚，最早的非官方資訊洩漏可追溯至 2018 年底。有位匿名人士洩漏了 PS5 的詳細資訊，這些資料後來也被 PS5 首席架構師 Mark Cerny 在 2019 年接受訪問時得到證實。

近期，又有消息人士爆料了有關於 PlayStation 6 的詳細資訊，重點有四項：

. 索尼將推出一台 PS6 家用主機與一台 PS6 掌機

. 傳聞發售時間：2027 年底至 2028 年

. PS6 掌機性能可能低於 PS5

. PS6 掌機可能會在主機之後推出



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▲以上皆為模擬圖，非官方釋出。

若你是索粉一定知道，PlayStation 於 2023 年推出了 Portal 遙控遊玩機，主要是讓玩家能遠端遊玩 PS5，但在之後的更新中，它也添加了可以直接從裝置上進行雲端玩遊戲的功能。

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對此，玩家認為 PlayStation Portal 是索尼在試水溫的作品，或許他們也想藉此來試探玩家的興趣，同時網上也出現了一些它們正在開發 PSP 2 的消息。

近年來，便攜式遊戲機的確是治療了不少玩家的電子陽痿，即開即玩、隨處可玩的特點，讓人在玩遊戲時不會感到壓力，如近代發售的：Steam Deck、ROG Ally、MSI Claw 都有非常亮眼的成績，這或許就是為什麼索尼又要重新開始做掌機的原因吧？

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