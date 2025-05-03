Roborock 4款旗艦吸塵機械人登陸香港｜在外國及國內都十分知名的吸塵機械人品牌Roborock終於在香港推出新品，一口氣推出四款旗艦級吸塵機械人，而且更針對香港家居常見的寵物毛髮纏繞、狹窄空間清潔等難題而設計。從全能掃拖機到超薄越障機械人，覆蓋不同家庭需求。



Qrevo Curv

Qrevo Curv：零纏繞全能吸塵機械人旗艦 專治寵物家庭

作為品牌登港的旗艦之作，Qrevo Curv 主打「毛髮零纏繞」與「颱風級吸力」。其 FlexiArm雙旋拖地系統配備軟膠擋筋設計，通過SGS與TUV防纏認證，實測即使面對長毛貓掉落的毛團，主刷仍能快速分離髮絲，避免卡死。18,500Pa超強吸力 可深入地毯纖維與地板縫隙，連0.1mm的塵蟎顆粒亦無所遁形。

另外針對香港常見的門檻與高低差，Qrevo Curv搭載 AdaptiLift智能底盤，能自動抬升機身10mm，輕鬆跨越4cm高障礙。搭配 Reactive AI 2.0避障系統（支援20類62種物品識別），即使地上散落充電線或襪子，機械人亦能精準繞行，避免「自殺式撞牆」。

Qrevo Curv

Saros 10R：7.98cm超薄機身 深入沙發底清死角

香港家居空間狹小，低矮家具底部積塵向來是清潔盲點。Saros 10R 以 7.98cm超薄設計 破局，搭配 StarSight Autonomous導航系統，能鑽入沙發、床底等傳統機械人無法觸及的區域。其 19,000Pa吸力與膠毛一體大懸臂對刷，可將髮絲導向中央集中清理。

進階版3D地圖建模功能更是一大亮點，機械人首次運作即快速繪製全屋立體地圖，並支援儲存四組平面圖，適合多層住宅或辦公室使用。用家可透過App設定虛擬禁區，例如禁止進入嬰兒遊戲墊範圍。

Saros 10R

Qrevo S：性價比掃拖一體 自動升降拖布免弄濕地毯

若預算有限，Qrevo S 以 7,000Pa吸力與自動升降拖布系統 成為入門首選。拖地模組可抬升10mm，偵測到地毯時自動收起濕拖布，避免打濕毛毯。雙旋拖布以每分鐘200轉高速摩擦地面，配合30級水量調節，對付咖啡漬或醬油痕跡遊刃有餘。

Qrevo S

F25系列：扁平洗地機 躺平清潔櫃底無壓力

針對黏膩污漬與液體灑漏，F25系列洗地機擁有FlatReach 2.0技術讓機身能以0度平躺，搭配 12.5cm扁平吸頭，輕鬆深入電視櫃底等狹窄地方清潔奶茶漬或醬料殘渣。JawScrapers雙重鯊齒滾刷提供20,000Pa吸力，配合自訂清潔方案，乾濕垃圾一次淨空，告別「先掃後拖」的繁瑣步驟。另外，F25的 SlideTech 2.0雙馬達滾輪可以流暢越過2cm門檻。App更可遙控調整吸力與水量，適合大戶型或忙碌家庭主婦。

Roborock F25

Qrevo Curv售價：$7199

Saros 10R售價：$8999

Qrevo S售價：$4999

F25售價：＄2999