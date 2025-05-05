小米 Xiaomi Buds 5 Pro WiFi／藍牙版無線耳機分別何在？那款更值得買｜小米同期推出兩款旗艦級真無線耳機：分別是Xiaomi Buds 5 Pro藍牙版和WiFi版，兩者皆以卓越音質為賣點，但在技術規格和價格上存在明顯差異。究竟哪一款更值得投資？



XPAN 制式提供96kHz/24位元無損音質

音質方面，以硬件而言兩款耳機均採用雙揚聲器同軸三驅動系統，配合Harman專業調音。當中WiFi 版獨特之處是支援高通最新開發的「XPAN」WiFi連接，提供高達4.2Mbps的傳輸頻寬和96kHz/24位元的無損音質，遠超藍牙版的2.1Mbps傳輸率和48kHz/24位元規格。記者使用Xiaomi 15 Ultra 為兩款耳機進行A/B對比。

你需要點擊入系統手動開啟WiFi模式，才能用盡96kHz/24位元的無損音質

WiFi版低頻顯著提升

音色方面，個人認為小米仍然太懂得平均多單元的音色分工，高中低音樣樣有、有點兒貪心令聽感少少雜，如要選一款必定是WiFi版，它能保留相同音場寬度，三頻表現亦更為均衡，特別是低頻部分有顯著提升。

但必須留意一點，即使你購買的是Xiaomi Buds 5 Pro WiFi版，連接藍牙時系統會先以aptX Lossless 低失真藍牙格式連線，你需要點擊入系統手動開啟WiFi模式，才能用盡96kHz/24位元的無損音質！否則音色跟藍牙版沒有分別。

如要選一款必定是WiFi版，它能保留相同音場寬度，三頻表現亦更為均衡，特別是低頻部分有顯著提升。

ANC降噪／錄音｜雙版本基本能力無異

兩型號均提供主動降噪、耳機錄音功能、電池續航連同充電盒均達40小時左右，快充表現亦基本相同。也能透過小米耳機App控制降噪、選用Harman調校的AudioEFX音效、以及低延遲模式、3D沉浸聲等設定。如要說分別，WiFi版如在辦公室這類有大量WiFi連線的地方使用，其接收能力反會被干擾，不及藍牙穩定。

透過小米耳機App控制降噪、選用Harman調校的AudioEFX音效、以及低延遲模式、3D沉浸聲等設定。

那究竟買那一款好？一步到頂買WiFi版！

2選1的首要考慮是相容性，暫時此機的WiFi音訊傳輸功能僅能支援小米15 Ultra，對於其他手機用戶，兩者實際音質差異不算太大。不過WiFi版售價為HK$1,599，比藍牙版的HK$1,399只是貴200蚊；WiFi版的半透明頂蓋黑色機盒是有型很多，如果負擔得起一定是一步到頂買WiFi版，這個制式如果成功，將來應該每部智能手機都會支援。