藍牙耳機推薦2025第一季｜2025年進入5月，已差不多過了半年，回顧之前4個月，有甚麼抵用好聲的藍牙耳機值得推薦呢？



JBL Wave Beam 2 耳機｜平玩出色低音

使用JBL Wave Beam 2已有一段時間，這款耳機確實帶來了超乎預期的聆聽體驗。配備8公釐動態驅動單元的Pure Bass音效表現出色，最喜歡它的人聲及低音都好清晰，無論是欣賞電子樂還是古典音樂，低頻都有令人滿意的厚實感，而不會掩蓋中高頻的細節。其主動降噪有效過濾環境噪音，智慧環境模式讓過馬路或對話時無需取下耳機。電池續航驚人，耳機提供10小時使用,加充電盒共40小時,快充10分鐘即可再用3小時。($549.00)

三大推薦要點

1.優質音效與降噪 - Pure Bass音效結合主動降噪提供沉浸式聆聽體驗

2.超長電池續航 - 總計40小時使用時間與高效快充功能

3.多點連接便利性 - 可同時連接兩裝置,智慧環境模式增加使用安全性



JBL Wave Beam 2 耳機｜平玩出色低音

Marshall Minor IV 奶油白新色｜半開放式低音勁

新的奶油色 Marshall Minor IV 一改Marshall招牌黑色仿荔枝皮風格，又不像AirPods Pro 那份純白那麼單調。聽感方面，Minor IV真無線耳機帶來了令人印象深刻的聆聽體驗，配備12mm動圈單元的標誌性音質表現突出，三頻均衡且層次分明，尤其在搖滾樂和流行音樂中展現出色表現力。

全新設計的耳柄和耳機角度更貼合耳道，長時間使用也不感疲勞。IPX4防水等級在輕微雨天使用無虞。電池方面單機可用7小時，配合充電盒共30小時，樣靚之餘音色及性能一點也不弱。（$1,159）

三大推薦要點

1.Marshall招牌音質 - 12mm單元呈現均衡且富層次感的音效

2. 舒適設計與持久續航 - 人體工學設計配合30小時總續航

3. 實用功能與環保意識 - 多點連接、應用程式EQ調整與電池保護功能



Marshall Minor IV 奶油白新色｜半開放式低音勁

Xiaomi Buds 5 Pro WiFi版｜提供96kHz/24位元無損音質

小米最新旗艦級真無線耳機 Xiaomi Buds 5 Pro 提供兩個版本，同樣提供主動降噪、耳機錄音功能、電池續航連同充電盒均達40小時左右，快充表現亦基本相同。也能透過小米耳機App控制降噪、選用Harman調校的AudioEFX音效、以及低延遲模式、3D沉浸聲等設定。（Xiaomi Buds 5 Pro WiFi版HK$1,599／藍牙版HK$1,399）

Xiaomi Buds 5 Pro WiFi／藍牙版無線耳機分別何在？那款更值得買

左起：Xiaomi Buds 5 Pro WiFi版HK$1,599／藍牙版HK$1,399

使用小米15 Ultra配對後，特別明顯的是音場寬度保持不變的同時，三頻平衡性有明顯提升,尤其是低頻部分變得更加飽滿有力。值得注意的是，需要在系統中手動開啟WiFi模式才能享受無損音質,否則會默認使用aptX藍牙連接。降噪表現穩定，通過小米耳機App可輕鬆調整ANC強度以及選擇由Harman調校的AudioEFX音效。雖然在WiFi干擾較多的環境可能稍遜於藍牙版的連接穩定性，但整體使用體驗仍相當出色。

透過小米耳機App控制降噪、選用Harman調校的AudioEFX音效、以及低延遲模式、3D沉浸聲等設定。

Sudio B4 骨傳導耳機｜不止運動用

體驗Sudio B4骨傳導耳機後，我對這種聆聽方式有了全新認識。不同於傳統入耳式耳機，B4透過頭部和下巴的骨骼振動將聲音直達內耳，讓我在享受音樂的同時能完全感知周圍環境，非常適合戶外運動，又或者在辦公室內在不影響其他人、沒漏音的情況下收聽音樂。($399）

三大推薦要點

1.開放式聆聽體驗 - 骨傳導技術讓您同時享受音樂與環境聲，提升戶外活動安全性

2.輕量舒適設計 - 僅29克重量配合IPX4防水，適合長時間運動使用

3.出色續航能力 - 單次充電長達24小時使用時間，配合USB-C充電便利性高



Sudio B4 骨傳導耳機｜不止運動用

輕量設計是一大亮點，僅29克的重量讓長時間配戴毫無負擔。耳機採用按鍵式操作，比觸控更加精準可靠，即使出汗或雨天使用也不受影響，IPX4防水等級提供了基本保障。藍牙5.4技術確保連接穩定，10米的接收範圍足夠日常使用。

耳機採用按鍵式操作，比觸控更加精準可靠，即使出汗或雨天使用也不受影響

1More S20 耳夾式耳機｜可愛輕巧耳機穿戴新方法

體驗1More S20耳夾式耳機後，這款「藍莓」般的小巧耳機帶來全新穿戴感受。採用記憶鎳鈦合金製成的U型耳夾，無需塞入耳道或掛在耳背，而是輕巧夾在耳廓上，即使長時間配戴也不會產生疲勞感。重量僅7克的設計加上IPX5防水等級，非常適合運動和日常通勤使用。

三大推薦要點

1.創新舒適的耳夾設計 - 長時間使用無壓力，特別適合眼鏡用戶

2.突破性音質表現 - 支援LDAC編碼和專業調音，超音波聚焦技術有效解決漏音問題

3.高性價比全能體驗 - 僅$349就能獲得IPX5防水、30小時續航和高品質音效



1More S20 耳夾式耳機｜好似藍莓咁細粒．可愛輕巧耳機穿戴新方法（鍾世傑 攝）

音質表現出乎意料地優秀，11mm複合振膜單元配合BassMore+音頻增強技術，有效彌補開放式耳機低頻不足的缺點。支援LDAC高解析度編碼和360°全景虛擬混音，超音波聚焦技術又解決了開放式耳機漏音問題。電池續航方面，單次充電可使用7小時，配合充電盒總共可達30小時。藍牙5.4連接穩定，支援雙設備連接，對於眼鏡用戶而言，無耳掛設計避免了與鏡框「打架」的困擾，是一大優點。