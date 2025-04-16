Focal Bathys MG 頭戴式藍牙耳機｜萬元法國製旗艦vs AirPods Max
最近Apple 更新AirPods Max的軟件後，支援USB-C有線連接，收聽高達24 位元/48 kHz 解析度的「無損壓縮音訊」，又重新帶動頭戴式藍牙耳機的話題性。要數高質音色，又可以用USB mode有線機無損的耳機，推薦你這款法國名牌 Focal Bathys MG ，它使用了法國廠方生產的鎂金屬振膜 M 型球面動圈單元主動式降噪耳機，聲音質素之高，全面突破了市場對同類耳機的一貫認知。
Focal Bathys MG 頭戴式藍牙耳機7大特色：
Focal Bathys MG 頭戴式藍牙耳機當然能夠以藍牙5.2及AptX Adaptive高解析度解碼無線聽歌。Focal Bathys MG 得益於藍牙制式以及內置電池技術的進步，廠方終可在無線耳機內安裝對推力有一定要求的頂級單元，且不會影響耳機的續航力，更具有主動式降噪等功能。
－全新咪高峰配合演算法提供更佳主動式降噪體驗
－Customized Listening 個人化 EQ 功能更易享受 Focal 音色
－藍牙 5.2 規格，支援 aptX 、aptX Adaptive。
－HiFi 級主動式降噪頭戴無線耳機，支援 Apt-X Adaptive、USB-C 及 3.5mm 連接
－USB-DAC 模式支援最高 24bit/192kHz 音樂檔
－兼容快速充電，充 15 分鐘可收聽約 5 小時
－《Focal & Naim》 應用程式設有更強大均衡器、聲音控制功能等設定
使用法國手工製鎂金屬振膜單元
法國高級 HiFi 品牌 Focal 從 1979 成立至今都是一手一腳在位於法國的 Saint-Étienne 廠房生產單元，Focal Bathys MG正是首支使用法國製鎂金屬振膜 M 型球面動圈單元的無線耳機，與同廠的高階 HiFi 耳機 Clear MG 同款，聲音質素敢稱無線頭戴式耳機的三甲質素。
藍牙無線模式試聽
記者以A/B對比去聽Focal Bathys MG及AirPods Max的藍牙模式，蘋果的耳機雖然人聲已非常清晰，低音量適中；但Focal Bathys MG的音場感覺更開揚，層次感更好。低音部份非常真實，就如身在樂器旁邊。
USB Mode 有線模式試聽
之後再用USB-C 線有線連接手機（今次以iPhone 15 Pro Max / Apple Lossless 檔案試聽），支援高達 24 位元/48 kHz 解析度的「無損壓縮音訊」，發現有線連接令AirPods Max的音色飛躍提升，層次感更好，各種聲音分離度更高，即是背景外不會跟人聲混為一團，如果不怕條多條線麻煩，這個USB-Mode絕對值得用。
至於Focal Bathys MG 的有線模式：USB DAC 功能支援最高 24bit/192kHz，音色依然開揚瑰麗，背景比無線時更清淨，層次再進一步突出，根本上已經與Focal知名耳機 Clear MG 沒多大分別。難怪廠方直接以「Clear MG 的無線版本」來推銷Focal Bathys MG。
換言之AirPods Max的有線模式更值得使用，而Focal Bathys MG 的無線mode基本上已非常靚聲，駁線是錦上添花。
3.5mm連接模式｜AirPods Max 只算可以一用
至於3.5mm連接模式，老實講記者覺得只有Focal Bathys MG 合格，而AirPods Max 改用3.5mm後，表現及音量下跌很多，只建議在不能使用藍牙的情況（如在飛機上）時使用。
Focal Bathys MG 賣相更奢華／AirPods Max 潮咪濃
賣相方面，AirPods Max 的確是比較平興時尚一點，金屬感和彩色機身非常有型。至於Focal Bathys MG 則使用了優質真皮 Headband 和耳墊及Chestnut栗子色調的鎂合金多孔面板，鋁金屬組件，輕巧堅固，機身賣相更奢華高貴。
Focal Bathys MG 頭戴式藍牙耳機規格
單元：40mm 鎂金屬 M 型球面動圈單元
頻率響應：10 ~ 22000Hz
總諧波失真（THD）：<0.2% @ 1kHz
藍牙版本：Bluetooth 5.2
音訊編碼：AAC｜SBC｜AptX｜AptX Adaptive
播放時間：藍牙（降噪模式開啟：約 30 小時）
3.5mm 連接模式：約 35 小時
USB DAC 模式：約 42 小時
麥克風：8 個
多點連線：支援
其他支援：Google Fast Pair
尺寸（連耳機盒）：240 × 210 × 70 mm
重量：約 350 g
售價：$10,200（Soundwave Audio/2771 8209）
同場睇：Brise Audio BSHP for Digital 升級線｜貴Apple信仰之線10倍
有網民笑Apple推出＄295的USB-C to 3.5mm駁線，實際上是有點未見過真正貴的東西。今次與Focal Bathys MG 頭戴式藍牙耳機同期推出的日本Brise Audio BSHP for Digital 升級線，是一條1.25m長的USB-C to USB-C駁線（廠方認定的最佳長度，經量度過再長會有 Noise），使用的線材 AKAGANE35 高性能 OFC 無氧銅導體線芯， 級數達到萬元級旗艦 YATONO 升級線的質素。 還加入與日本國家研究所（国立研究開発法人産業技術総合研究所）合作研發的 CNT 屏蔽，以及防靜電物料，產品更於日本以手工生產，售價 $2,800 幾乎是Apple「信仰之線」的10倍！
總結：一山還有一山高
用 AirPods MaxFocal Bathys MG 同鬥音色可能有點以大欺少，大家定價定位也不一樣，本文旨在講講，真正頂配頭戴式藍牙耳機可以有幾勁幾貴，單是一條升級線已經貴過對 AirPods Max。付出得起的話，再貴的藍牙耳機市面都有。而倒轉頭講，AirPods Max三千零蚊配iPhone做到這高清無損水平，$295一條USB-C to 3.5mm耳機線，根本就不貴。