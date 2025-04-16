最近Apple 更新AirPods Max的軟件後，支援USB-C有線連接，收聽高達24 位元/48 kHz 解析度的「無損壓縮音訊」，又重新帶動頭戴式藍牙耳機的話題性。要數高質音色，又可以用USB mode有線機無損的耳機，推薦你這款法國名牌 Focal Bathys MG ，它使用了法國廠方生產的鎂金屬振膜 M 型球面動圈單元主動式降噪耳機，聲音質素之高，全面突破了市場對同類耳機的一貫認知。



Focal Bathys MG 頭戴式藍牙耳機7大特色：

Focal Bathys MG 頭戴式藍牙耳機當然能夠以藍牙5.2及AptX Adaptive高解析度解碼無線聽歌。Focal Bathys MG 得益於藍牙制式以及內置電池技術的進步，廠方終可在無線耳機內安裝對推力有一定要求的頂級單元，且不會影響耳機的續航力，更具有主動式降噪等功能。

－全新咪高峰配合演算法提供更佳主動式降噪體驗

－Customized Listening 個人化 EQ 功能更易享受 Focal 音色

－藍牙 5.2 規格，支援 aptX 、aptX Adaptive。

－HiFi 級主動式降噪頭戴無線耳機，支援 Apt-X Adaptive、USB-C 及 3.5mm 連接

－USB-DAC 模式支援最高 24bit/192kHz 音樂檔

－兼容快速充電，充 15 分鐘可收聽約 5 小時

－《Focal & Naim》 應用程式設有更強大均衡器、聲音控制功能等設定

Focal Bathys MG 頭戴式藍牙耳機當然能夠以藍牙5.2及AptX Adaptive高解析度解碼無線聽歌。

使用法國手工製鎂金屬振膜單元

法國高級 HiFi 品牌 Focal 從 1979 成立至今都是一手一腳在位於法國的 Saint-Étienne 廠房生產單元，Focal Bathys MG正是首支使用法國製鎂金屬振膜 M 型球面動圈單元的無線耳機，與同廠的高階 HiFi 耳機 Clear MG 同款，聲音質素敢稱無線頭戴式耳機的三甲質素。

Focal Bathys MG正是首支使用法國製鎂金屬振膜 M 型球面動圈單元的無線耳機。

藍牙無線模式試聽

記者以A/B對比去聽Focal Bathys MG及AirPods Max的藍牙模式，蘋果的耳機雖然人聲已非常清晰，低音量適中；但Focal Bathys MG的音場感覺更開揚，層次感更好。低音部份非常真實，就如身在樂器旁邊。

記者以A/B對比去聽Focal Bathys MG及AirPods Max的藍牙模式

USB Mode 有線模式試聽

之後再用USB-C 線有線連接手機（今次以iPhone 15 Pro Max / Apple Lossless 檔案試聽），支援高達 24 位元/48 kHz 解析度的「無損壓縮音訊」，發現有線連接令AirPods Max的音色飛躍提升，層次感更好，各種聲音分離度更高，即是背景外不會跟人聲混為一團，如果不怕條多條線麻煩，這個USB-Mode絕對值得用。

如果不怕條多條線麻煩，AirPods Max這個USB-Mode絕對值得用。

至於Focal Bathys MG 的有線模式：USB DAC 功能支援最高 24bit/192kHz，音色依然開揚瑰麗，背景比無線時更清淨，層次再進一步突出，根本上已經與Focal知名耳機 Clear MG 沒多大分別。難怪廠方直接以「Clear MG 的無線版本」來推銷Focal Bathys MG。

換言之AirPods Max的有線模式更值得使用，而Focal Bathys MG 的無線mode基本上已非常靚聲，駁線是錦上添花。

Focal Bathys MG 的有線模式，音色依然開揚瑰麗，，層次再進一步突出。

3.5mm連接模式｜AirPods Max 只算可以一用

至於3.5mm連接模式，老實講記者覺得只有Focal Bathys MG 合格，而AirPods Max 改用3.5mm後，表現及音量下跌很多，只建議在不能使用藍牙的情況（如在飛機上）時使用。

AirPods Max 改用3.5mm後，表現及音量下跌很多

Focal Bathys MG 賣相更奢華／AirPods Max 潮咪濃

賣相方面，AirPods Max 的確是比較平興時尚一點，金屬感和彩色機身非常有型。至於Focal Bathys MG 則使用了優質真皮 Headband 和耳墊及Chestnut栗子色調的鎂合金多孔面板，鋁金屬組件，輕巧堅固，機身賣相更奢華高貴。

Focal Bathys MG 頭戴式藍牙耳機規格

單元：40mm 鎂金屬 M 型球面動圈單元

頻率響應：10 ~ 22000Hz

總諧波失真（THD）：<0.2% @ 1kHz

藍牙版本：Bluetooth 5.2

音訊編碼：AAC｜SBC｜AptX｜AptX Adaptive

播放時間：藍牙（降噪模式開啟：約 30 小時）

3.5mm 連接模式：約 35 小時

USB DAC 模式：約 42 小時

麥克風：8 個

多點連線：支援

其他支援：Google Fast Pair

尺寸（連耳機盒）：240 × 210 × 70 mm

重量：約 350 g

售價：$10,200（Soundwave Audio/2771 8209）

同場睇：Brise Audio BSHP for Digital 升級線｜貴Apple信仰之線10倍

有網民笑Apple推出＄295的USB-C to 3.5mm駁線，實際上是有點未見過真正貴的東西。今次與Focal Bathys MG 頭戴式藍牙耳機同期推出的日本Brise Audio BSHP for Digital 升級線，是一條1.25m長的USB-C to USB-C駁線（廠方認定的最佳長度，經量度過再長會有 Noise），使用的線材 ⁠AKAGANE35 高性能 OFC 無氧銅導體線芯， 級數達到萬元級旗艦 YATONO 升級線的質素。 還⁠加入與日本國家研究所（国立研究開発法人産業技術総合研究所）合作研發的 CNT 屏蔽，以及防靜電物料，產品更於日本以手工生產，售價 $2,800 幾乎是Apple「信仰之線」的10倍！

Brise Audio BSHP for Digital 升級線｜售價 $2,800

總結：一山還有一山高

用 AirPods MaxFocal Bathys MG 同鬥音色可能有點以大欺少，大家定價定位也不一樣，本文旨在講講，真正頂配頭戴式藍牙耳機可以有幾勁幾貴，單是一條升級線已經貴過對 AirPods Max。付出得起的話，再貴的藍牙耳機市面都有。而倒轉頭講，AirPods Max三千零蚊配iPhone做到這高清無損水平，$295一條USB-C to 3.5mm耳機線，根本就不貴。

