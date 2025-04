最近Apple 更新AirPods Max的軟件後,支援USB-C有線連接,收聽高達24 位元/48 kHz 解析度的「無損壓縮音訊」,又重新帶動頭戴式藍牙耳機的話題性。要數高質音色,又可以用USB mode有線機無損的耳機,推薦你這款法國名牌 Focal Bathys MG ,它使用了法國廠方生產的鎂金屬振膜 M 型球面動圈單元主動式降噪耳機,聲音質素之高,全面突破了市場對同類耳機的一貫認知。



Focal Bathys MG 頭戴式藍牙耳機7大特色:

Focal Bathys MG 頭戴式藍牙耳機當然能夠以藍牙5.2及AptX Adaptive高解析度解碼無線聽歌。Focal Bathys MG 得益於藍牙制式以及內置電池技術的進步,廠方終可在無線耳機內安裝對推力有一定要求的頂級單元,且不會影響耳機的續航力,更具有主動式降噪等功能。

-全新咪高峰配合演算法提供更佳主動式降噪體驗

-Customized Listening 個人化 EQ 功能更易享受 Focal 音色

-藍牙 5.2 規格,支援 aptX 、aptX Adaptive。

-HiFi 級主動式降噪頭戴無線耳機,支援 Apt-X Adaptive、USB-C 及 3.5mm 連接

-USB-DAC 模式支援最高 24bit/192kHz 音樂檔

-兼容快速充電,充 15 分鐘可收聽約 5 小時

-《Focal & Naim》 應用程式設有更強大均衡器、聲音控制功能等設定

Focal Bathys MG 頭戴式藍牙耳機當然能夠以藍牙5.2及AptX Adaptive高解析度解碼無線聽歌。

使用法國手工製鎂金屬振膜單元

法國高級 HiFi 品牌 Focal 從 1979 成立至今都是一手一腳在位於法國的 Saint-Étienne 廠房生產單元,Focal Bathys MG正是首支使用法國製鎂金屬振膜 M 型球面動圈單元的無線耳機,與同廠的高階 HiFi 耳機 Clear MG 同款,聲音質素敢稱無線頭戴式耳機的三甲質素。

Focal Bathys MG正是首支使用法國製鎂金屬振膜 M 型球面動圈單元的無線耳機。

藍牙無線模式試聽

記者以A/B對比去聽Focal Bathys MG及AirPods Max的藍牙模式,蘋果的耳機雖然人聲已非常清晰,低音量適中;但Focal Bathys MG的音場感覺更開揚,層次感更好。低音部份非常真實,就如身在樂器旁邊。

記者以A/B對比去聽Focal Bathys MG及AirPods Max的藍牙模式

USB Mode 有線模式試聽

之後再用USB-C 線有線連接手機(今次以iPhone 15 Pro Max / Apple Lossless 檔案試聽),支援高達 24 位元/48 kHz 解析度的「無損壓縮音訊」,發現有線連接令AirPods Max的音色飛躍提升,層次感更好,各種聲音分離度更高,即是背景外不會跟人聲混為一團,如果不怕條多條線麻煩,這個USB-Mode絕對值得用。

如果不怕條多條線麻煩,AirPods Max這個USB-Mode絕對值得用。

至於Focal Bathys MG 的有線模式:USB DAC 功能支援最高 24bit/192kHz,音色依然開揚瑰麗,背景比無線時更清淨,層次再進一步突出,根本上已經與Focal知名耳機 Clear MG 沒多大分別。難怪廠方直接以「Clear MG 的無線版本」來推銷Focal Bathys MG。

換言之AirPods Max的有線模式更值得使用,而Focal Bathys MG 的無線mode基本上已非常靚聲,駁線是錦上添花。

Focal Bathys MG 的有線模式,音色依然開揚瑰麗,,層次再進一步突出。

3.5mm連接模式|AirPods Max 只算可以一用

至於3.5mm連接模式,老實講記者覺得只有Focal Bathys MG 合格,而AirPods Max 改用3.5mm後,表現及音量下跌很多,只建議在不能使用藍牙的情況(如在飛機上)時使用。

AirPods Max 改用3.5mm後,表現及音量下跌很多

Focal Bathys MG 賣相更奢華/AirPods Max 潮咪濃

賣相方面,AirPods Max 的確是比較平興時尚一點,金屬感和彩色機身非常有型。至於Focal Bathys MG 則使用了優質真皮 Headband 和耳墊及Chestnut栗子色調的鎂合金多孔面板,鋁金屬組件,輕巧堅固,機身賣相更奢華高貴。

Focal Bathys MG 頭戴式藍牙耳機規格

單元:40mm 鎂金屬 M 型球面動圈單元

頻率響應:10 ~ 22000Hz

總諧波失真(THD):<0.2% @ 1kHz

藍牙版本:Bluetooth 5.2

音訊編碼:AAC|SBC|AptX|AptX Adaptive

播放時間:藍牙(降噪模式開啟:約 30 小時)

3.5mm 連接模式:約 35 小時

USB DAC 模式:約 42 小時

麥克風:8 個

多點連線:支援

其他支援:Google Fast Pair

尺寸(連耳機盒):240 × 210 × 70 mm

重量:約 350 g

售價:$10,200(Soundwave Audio/2771 8209)

同場睇:Brise Audio BSHP for Digital 升級線|貴Apple信仰之線10倍

有網民笑Apple推出$295的USB-C to 3.5mm駁線,實際上是有點未見過真正貴的東西。今次與Focal Bathys MG 頭戴式藍牙耳機同期推出的日本Brise Audio BSHP for Digital 升級線,是一條1.25m長的USB-C to USB-C駁線(廠方認定的最佳長度,經量度過再長會有 Noise),使用的線材 ⁠AKAGANE35 高性能 OFC 無氧銅導體線芯, 級數達到萬元級旗艦 YATONO 升級線的質素。 還⁠加入與日本國家研究所(国立研究開発法人産業技術総合研究所)合作研發的 CNT 屏蔽,以及防靜電物料,產品更於日本以手工生產,售價 $2,800 幾乎是Apple「信仰之線」的10倍!

Brise Audio BSHP for Digital 升級線|售價 $2,800

總結:一山還有一山高

用 AirPods MaxFocal Bathys MG 同鬥音色可能有點以大欺少,大家定價定位也不一樣,本文旨在講講,真正頂配頭戴式藍牙耳機可以有幾勁幾貴,單是一條升級線已經貴過對 AirPods Max。付出得起的話,再貴的藍牙耳機市面都有。而倒轉頭講,AirPods Max三千零蚊配iPhone做到這高清無損水平,$295一條USB-C to 3.5mm耳機線,根本就不貴。