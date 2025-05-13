三上悠亞迷因幣$Mikami暴跌87%｜針對割韮菜指控前AV女優這樣回應｜前日本AV女優三上悠亞是個商業奇才，未AV引退前已創辦時裝公司、年收幾百萬港元。早前她宣布在Solana上推出個人迷因幣「$MIKAMI」，吸引大量粉絲認購等出貨。然而，三上幣竟在無預告下於昨晚（8號）突發上線，一小時內$Mikami的價格就高開低走，急升後轉眼暴跌，以高低位差計算，蒸發近87%！



針對割韮菜質疑｜三上X正式回應：呢單嘢唔係我跟開！

不少在預售時認購了的網民都始料未及，血本在一夜間白白被女神「榨乾」！三上悠亞在5月11日終於在X發文澄清「割韮菜」：「我的身份僅為代言人，發幣決策及價格變動均與本人無關。」套句香港俚語就是「呢單嘢唔係我跟開！」

午夜推出吸乾粉絲荷包

以粉絲作為散戶主導的「$MIKAMI」，據報更有忠心fans豪擲574個SOL，以約8萬多美元入場。$Mikami 在5月8號深夜在Solana突然上線，並在自家社交平台宣佈將按預售時間順序分發，初始市值為1690萬美元、流通市值為845萬美元。

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突然半夜開盤｜買家怒斥團隊「割韮菜」

不知有甚麼考慮因素，在亞洲區最具人氣的三上，竟然$Mikami選擇在日本時間凌晨2點開盤，加上完全無預告，很多人當時都在睡覺。在上線後不足1小時內，$Mikami的價格就如座過山車一樣，由預售價每粒0.245美元，炒高至0.8美元，之後像吃了瀉藥般跌至0.1美元，比預售價跌近60%，如以高低位差計算，蒸發近87%！

本來以為可以支持偶像，自己又有賺錢，但起床後才發現已血本無歸，不少買家就在三上個人SNS以及$Mikami的社交平台怒斥團隊「割韮菜」，突發午夜開盤是想讓自己人「cap水」走先，三上的真fans就血本無歸。有人就笑言：「你班友J佢咁多年，當還啦！」

網民FF「大股東」可與三上親密接觸

三上悠亞在2021年其實已推出過1次個人限量NFT「your NFT」，2025年再親自參與香港Consensus加密貨幣大會，為接下來的$Mikami造勢，介紹這迷因幣的有趣生態系統，目標是分四階階打造一套以粉絲為中心、以創意為驅動的虛擬經濟循環。

第一階段：Telegram 和 X（前Twitter）將作為主要的平台，同時開啟DEX交易池，讓初期支持者可自由交易持幣。

第二階段：打造虛擬互動場景「三上神社」，定期開直播及其他迷因創作比賽、限定周邊抽選。

第三階段：將版圖擴展至實體層面，三上悠亞將推出限量簽名商品、收藏海報等實體周邊，並計劃與動漫圈及創作社群合作。

第四階段：成立名為「MIKAMI DAO」的去中心化組織，$MIKAMI持有人將來可參與決策三上的全球粉絲見面會、線上演唱會，虛擬偶像「MCP AI」的養成與部署方向，甚至有網民FF「大股東」可以經常與三上悠亞有親密接觸（開會）。

投機工具有升必有跌，如果$Mikami團隊真的按照兌現承諾，未來價格的確有可能回升。但現在別說是跟三上見面啦，她更公開宣布會將手上 50％ token 鎖倉（Token Lockup）至2069年，有人笑言到時她已經75歲，很多人認為三上這次是終極cap水，開直播的承諾相信一定會「走數」。