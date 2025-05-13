三星Galaxy S25 Edge香港開售｜5.8mm超薄機身+2億像素｜預購優惠

三星Galaxy S25 Edge香港開售｜預購優惠情報｜Samsung最新旗艦手機Galaxy S25 Edge正式登陸香港，主打僅5.8mm極致纖薄設計，搭配鈦合金機身及頂級AI攝影功能，挑戰智能手機工藝極限。而且預購可享限時容量升級優惠，512GB版本直減$1,000，fans不容錯過！



鈦合金機身+陶瓷玻璃強化耐用

Galaxy S25 Edge新機以纖薄堅韌為核心，機身厚度僅5.8mm、163g重，成為三星S系列歷代最輕薄機型。外殼採用航太級鈦金屬框架，搭配全新Corning Gorilla Glass Ceramic 2陶瓷玻璃屏幕，抗跌能力提升之餘，保持高透光性與細膩觸感。官方強調，新屏幕透過微細晶體強化結構，即使日常意外碰撞亦能降低碎裂風險，兼顧美感與實用性。

極薄金屬機身非常型格

2億像素主鏡頭+AI黑夜亮攝

攝影功能方面，Galaxy S25 Edge配備與S25 Ultra同級的2億像素廣角主鏡頭，支援Quad Pixel技術及光學防震（OIS），感光面積比上代提升，低光環境下相片亮度增強40%。搭配1200萬像素超廣角鏡頭（支援自動對焦微距拍攝）及12MP前置鏡頭，無論拍攝夜景、人像或特寫細節均更清晰。

拎上手試玩，因為機身非常纖巧，手感一流。

新機內置新一代ProVisual引擎，整合Galaxy AI多項創意工具，包括可消除背景雜音的「音訊消除器（Audio Eraser）」、AI輔助構圖的「繪圖助手（Drawing Assist）」，以及「黑夜亮攝影片」功能，進一步簡化專業級後製流程。

S25 Edge（右）比上之前的S25 Ultra（左）薄得多

Snapdragon 8 Elite處理器+全天候續航

Galaxy S25 Edge搭載與S25系列相同的Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy定制處理器，採用3nm製程，AI運算效能顯著提升，同時支援5G雙卡雙待。為應對超薄機身的散熱挑戰，重新設計Vapor Chamber均熱板，確保長時間遊戲或拍攝時保持穩定性能。

儘管機身纖薄，新機仍配備3900mAh電池，支援25W有線快充及15W無線充電，官方稱可滿足一日中度使用需求，另具備「無線分享電量」功能，可為其他裝置應急充電。

銀、黑及藍色三款機身顏色選擇

預購優惠及售價

Galaxy S25 Edge設有12GB RAM + 512GB ROM及12GB RAM + 256GB ROM兩版本，提供鈦金屬銀、冰藍、灰黑三色。即日起至5月29日預購512GB版本，可享$8,398優惠價（原價$9398）等同減1,000。

正式推出日期為5月30日，售價：$8398（12+256GB）、$9,398元（12+512GB）