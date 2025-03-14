Samsung Galaxy A56 A36港版登場｜AI中階手機新選擇｜售價＋優惠

Samsung Galaxy A56 5G／A36 5G香港正式公佈｜售價及優惠詳情｜Samsung最新Galaxy A56 5G／A36 5G終於正式在香港發佈，這兩台中階智能手機不僅配備了先進的 AI 功能，還提升了拍攝效能和耐用性，進一步推動全民 AI 體驗。



Awesome Intelligence：AI 創意與便利

Galaxy A56 5G 和 A36 5G 內置Samsung最新的 AI 技術「Awesome Intelligence」，結合 One UI 7 系統，帶來強大的搜尋和創意工具。升級版的「Circle to Search」功能不僅能快速識別屏幕上的電話號碼、電郵和網址，還新增了音樂搜尋功能，可辨識環境音樂或用戶哼唱的旋律，支援多種語言，讓搜尋更直觀便捷。

十分受歡迎的Galaxy A系列推出最新版本

拍攝效能全面提升

兩款新機均配備 5000 萬像素主鏡頭和 10-bit HDR 前置鏡頭，確保拍攝效果明亮清晰。Galaxy A56 5G 更配備 1200 萬像素超廣角鏡頭，並支援「最佳臉部表情」（Best Face）功能，可自動合併團體照中的最佳表情，確保每張合照都完美無瑕。此外，升級的「Nightography」夜拍功能和低雜訊模式，讓用戶在低光環境下也能捕捉細節豐富的影像。

A56及A36外表看起來差不多，要細心留意才會發現鏡頭有一點不同（左為A56、右為A36）。

耐用性與長期軟件支援

Galaxy A56 5G 和 A36 5G 配備 6.7 吋 FHD+ Super AMOLED 屏幕，亮度高達 1200 nits，提供沉浸式視覺體驗。兩款手機均支援 45W 快速充電和 5000mAh 大電池，滿足日常使用需求。此外，Galaxy A 系列提供長達六年的安全更新和六代 Android 系統升級，確保用戶能長期享受流暢的使用體驗。

6.7吋AMOLED屏幕同樣看起來十分亮麗

香港售價與早鳥優惠

Galaxy A56 5G（12GB RAM + 256GB ROM）售價為$3,698，而 Galaxy A36 5G（8GB RAM + 256GB ROM）則為$2,998、（8GB RAM + 128GB ROM）為$2,698。早鳥優惠期間，購買 Galaxy A56 5G 可享多項配件折扣，包括以$499加購 Galaxy Buds3 等。兩款新機將於 2025 年 3 月 28 日正式發售。

Galaxy A36 5G四款機身顏色