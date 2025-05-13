蘋果多年來推出新產品，從來都不是鬥硬件性能，不少新概念都是等其他廠做了「市場實驗」，分析利弊後演為成熟的產品。比如果粉等到頸都長的摺屏iPhone Fold，彭博社名人 Mark Gurman 近日爆料，他指出2027年會有一部震撼新作「iPhone誕生20週年特別版」，使用全玻璃曲面機身，更會正式改用屏下FaceID 取消開孔屏「動態島」，難怪網民聽到傳聞大叫：咁仲換唔換iPhone 17 air 好？



iPhone誕生20週年特別版

蘋果計劃在2027年推出iPhone誕生20週年特別版，Gurman透露此新機將採用全彎曲機身、機身以全玻璃物料設計，屏幕上沒有開孔及動態島「Dynamic Island」，正式實現屏下FaceID偵測。

iPhone Fold 2026年底曝光／2027年首賣

早已傳Apple 想改變一年一度、一口氣公佈手機系列全機型的習慣，將安排2026年至2027年交間，約在26年尾公布首款可摺式手機iPhone Fold。新機將採用鈦金屬框架，最重要是可摺顯示屏技術成熟，表面看來將沒有明顯折痕！此機將於2027年與iPhone 18系列同步上市。

iPhone Fold 2026年底曝光／2027年首賣

推智能眼鏡力抗 Meta x Ray-Ban

蘋果亦會推出比Apple Vision 更成熟的智能穿戴產品，預言指新產品是一對配備鏡頭、收音咪及內置喇叭的「Apple Glasses」智能眼鏡。將利用全新晶片及Apple Intelligence功能作出實時如環境／物體視覺識別。Gurman指此作曷針對Meta x 與知名太陽眼睛品牌Ray-Ban的合作產品。

推智能眼鏡力抗 Meta x Ray-Ban

AirPods 及 Apple Watch加入鏡頭

未來的個人電子產品大勢就是隨時隨地使用AI助理，所以AirPods 及 Apple Watch產品都需要加裝鏡頭，主要目的並非拍攝，而是支援Apple Intelligence，利用機器學習實現即時視覺識別及環境互動，用戶不必拿出iPhone也能進行「視覺搜尋」或「AI情境感知」。

AirPods 及 Apple Watch加入鏡頭

全新Siri及AI晶片

Siri 會配合iPhone 17系列作出根本性變革，提供對話和情境智能助理體驗。新Siri將基於大型語言模型(LLM)打造，並能夠在蘋果自家AI伺服器晶片上運行，不再需要與OpenAI或其他公司合作。

全新Siri及AI晶片

蘋果首款具「個性」的機械人

Apple曾打算參戰電動車市場、最後並未實踐。Gurman 的新爆料中就提到，Apple 正計劃開發蘋果首款機械人，但並不是一款用來跑步／跳舞的玩具，而是安置在桌面的實用裝置；它將配備機械臂和內置個性化AI助理能力，執行用戶的簡單任務、回應語音指令，甚至可能透過大型語言模型與用者溝通。