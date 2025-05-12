iPhone 17 Air戴殼效果曝光　4800萬單攝像頭凸起明顯：似Pixel 9

有博主在社交平台上展示了iPhone 17 Air的戴殼效果。該機採用橫置相機模組，DECO神似條形跑道，設計語言跟Google Pixel 9接近。



戴殼後，iPhone 17 Air的攝像頭凸起明顯，其厚度和iPhone 17 Pro Max相當。另外，iPhone 17 Air保護殼的側邊有個開孔，這個位置對應的是拍照鍵。

網上流傳的iPhone 17 Air與機殼（x@pipfix）

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作為蘋果有史以來最薄機型，iPhone 17 Air厚度在5.7mm左右，為了做到超薄設計，蘋果砍掉了物理SIM卡槽，僅支持eSIM，並且後置只有一顆4800萬像素攝像頭，其電池容量不到4000mAh，僅配備單揚聲器。

值得注意的是，為解決續航問題，蘋果計劃同步推出iPhone 17 Air配件——MagSafe外接電池，這款產品早已停產，如今為了緩解iPhone 17 Air用戶的續航焦慮，蘋果不得不重新投產。

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