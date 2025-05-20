iOS 18.5 電池續航力測試｜iOS 18.5 更新5大新功能將為家長、郵件App用家﹑iPhone 13 用家帶來新的使用體驗，今次對電池續航力的影響更有驚喜，可以讓用家安心更新。YouTube@iAppleBytes 亦針對 7 款升級了 iOS 18.5 的 iPhone 測試電池續航力，一款續航力更增加 53 分鐘。



iOS 18.5 更新重點

這次最引人注目的改進之一，就是 Apple Mail App的升級。不少用戶抱怨找不到「全部郵件」的總覽頁面，只能透過不明顯的滑動手勢進入。iOS 18.5 解決了這個痛點，將「全部郵件」明確放置於螢幕右側邊欄，讓使用者可以自由在個別分類與總覽頁之間切換，大幅提升操作流暢度與搜尋效率。

iOS 18.5 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 15、iPhone 16，7款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 18.5 版本下電池使用情況。

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測試發現，只有 3 款 iPhone 的電池續航力增加，包括：iPhone SE 2020（減少3分鐘）iPhone 11（減少6鐘）、iPhone 15（減少22分鐘）；另外 4 款的電池續航力都有提升，包括：iPhone XR（增加1分鐘）、iPhone 12（增加6分鐘）、iPhone 13（增加6分鐘）﹑iPhone 16（增加53分鐘）。

iOS 18.5 對電池續航力的影響不大，iPhone 16更增加了53分鐘，因此建議用家盡快升級。

資料來源：YouTube