洗衣機技巧｜打開洗衣機讓人崩潰的畫面，就是洗完衣服卻發現整桶衣物上布滿細小紙屑，像是雪花灑滿衣物般，難以清理又惱人至極。仔細回想才驚覺，原來是自己忘了檢查衣服口袋，讓一張或甚至一整疊的衛生紙不小心一起洗了。到底怎樣可以有效清理紙巾屑呢？以下3個方法一定要學識。



面對這樣的情形，許多人的第一個反應就是：是不是要把整桶衣服重洗？但實際上這樣做未必有效，反而可能會讓濕紙屑更深入布料纖維，導致問題更加嚴重。

首先，最重要的一點就是不要著急在濕的時候清理。剛從洗衣機取出的衣服仍處於濕潤狀態，此時紙屑會牢牢黏附在布料上，即使用手拍或抖也難以移除。此時若急著清除，往往只能事倍功半，甚至可能因為過度摩擦而損傷衣物材質。因此建議將衣服正常晾乾，等布料乾透後再處理。乾燥的紙屑較為脆弱，只需輕輕搖晃或拍打，就會自然脫落。這是一種看似簡單，卻極為有效的處理方式。

另一個方法是善用家中乾衣機。將沾滿紙屑的衣物放入乾衣機中低溫烘乾，讓熱風加速水分蒸發，同時利用烘衣時的滾動與摩擦，使紙屑與布料分離。許多烘衣機內部還設有過濾網，可在烘乾過程中順便收集脫落的紙屑，使得後續清潔更加輕鬆。這種方法尤其適合處理棉質衣物與毛巾等容易吸附紙屑的材質。

適量使用洗衣液 (資料圖片)

除了以上兩種方式外，還有一種補救技巧是利用衣物柔順劑。在重新進行洗滌時適量加入柔順劑，能讓纖維變得更順滑，降低紙屑的附著力。這種方式雖然不如烘乾法來得即時見效，但對於某些較細小、深嵌的紙屑來說，仍有明顯的幫助，甚至是家中沒有乾衣機的用家。