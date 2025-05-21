WWDC2025 Apple 全球開發者大會將在香港時間 6 月 10 日至 14 日舉行、並可在網上免費收看大會直播，而Apple Keynote 發佈會在香港時間 6 月 10 日凌晨 1 時，除公布iOS 19、新一代macOS 更新外，分享網上 5大 WWDC 2025 的預測，當中竟有 AirPods 實時翻譯新功能。



iOS 19 帶來全新界面風格

根據多位爆料者透露，Apple 將在 iOS 19 中進行自 iOS 7 以來最大規模的設計翻新。這次的變革預期將深受 visionOS 的影響，採用更多圓潤按鈕、玻璃質感的透明元素，以及更簡潔直覺的操作邏輯。雖然具體細節尚未公開，但類似 Vision Pro 的 App 設計，的確加添幾分未來感。

iOS 19預計支援：iPhone 11系列、iPhone 12系列、iPhone 13系列、iPhone 14系列、iPhone 15 系列、iPhone 16系列、iPhone SE第二代、iPhone SE 第三代



WWDC2025 6月10舉行｜iOS19、AirPods 實時翻譯｜五大傳聞整合

AirPods 新增即時翻譯功能

另一項備受期待的更新是 AirPods 將新增「即時翻譯」功能。根據目前流出的情報，這項功能將搭配 iOS 19 推出，透過新版 AirPods Pro 的韌體更新實現語音翻譯功能，用戶可以在面對面對話時，直接透過耳機聽到翻譯後的語音。這項技術可能結合 Apple 的語音辨識技術與機器翻譯模型，在不需連接第三方 App 的情況下即時轉譯。不過，目前的傳聞顯示，這項功能或會隨 AirPods Pro 3推出，而現有的款式或不支援。

AirPods Pro 3 發表

AirPods Pro 3將內建更高階的晶片與處理器，以支援複雜的語音處理任務。這將徹底顛覆我們對耳機功能的認知，從單純的音訊設備進化為跨語言交流的橋樑。想像一下，在旅行時不再需要拿出手機查詢翻譯 App，只需佩戴耳機，就能與當地人輕鬆對話。無論是在異地問路、點餐、洽談業務，這項功能都可能成為改變社交模式的關鍵技術。

AirPods的新技能

AI 技術優化電池續航表現

iOS 19 另一個值得關注的新功能是其導入 AI 技術優化電池續航表現。根據爆料者透露，Apple 將在新系統中加入 AI 驅動的「智慧電池管理」模式，透過學習用戶的日常使用模式與應用偏好，自動調整背景 App 活動與系統效能輸出，以達到最大限度地節省電力消耗。

macOS 新版本公開

再者，macOS 的下一個版本，也將在 WWDC 2025 正式命名。雖然這聽來不像什麼重大更新，但 Apple 向來對 macOS 的命名選擇頗具巧思，自 2013 年以來皆以加州著名地景命名（如 Mojave、Catalina、Big Sur 等）。今年的命名候選中，包括 Condor、Redwood、Skyline、Shasta 等字眼皆已被 Apple 註冊商標，究竟最終花落誰家，也是果粉樂於猜測的一環。