CAPCOM 格鬥遊戲合集 2|CAPCOM而家最紅係Monster Hunter,但別忘記它們也是格鬥game大宗《街頭霸王》的開發廠商,《CAPCOM 格鬥遊戲合集 2》收錄他們開發的多款經典對戰格鬥,第2輯更包括3D對戰作品,以及與《拳皇 KOF》廠商SNK跨界合作的《CAPCOM vs. SNK》系列,已經在Switch/PS5/Xbox One/Steam上架。封面還是人氣畫師「森気楼」作品,儲封面都要買。



《Capcom vs. SNK Millennium Fight 2000》|《Capcom vs. SNK》系列是當年格鬥game兩大龍頭 CAPCOM 與 SNK 破天荒合作系列,兩間公司各自做1隻game,並可以使用「對家」的角色進行混戰;當時比較多人喜歡CAPCOM製作的《Capcom vs. SNK Millennium Fight 2000》。

《Capcom vs. SNK 2 Mark of the Millennium 2001》|《CVS》第2集追加了《餓狼 MOW》的Rock 以及《私立正義學園》的恭介。

《Capcom Fighting Evolution》|沿用CVS系統,但已經沒有SNK角色出場,取而代之是Capcom自家格game主角大亂鬥。

《Power Stone 》1/2集|如果經歷過SEGA Dreamcast時代,你應該會記得這款3D格鬥遊戲《Power Stone》(力石戰士)。

《少年街霸3 SF Zero 3》|以街霸系列「前傳」作定位,畫風傾向漫畫風,擁有特別的 ISM 的遊戲系統,同一個角色有多種打法變化。《CAPCOM 格鬥遊戲合集 2》收錄版本更加入多年為家用機而設的元素。

《Rival Schools》(私立正義學園)|以校園為舞台,角色不是學生、風紀隊長就是老師校長,風格熱血中又帶點惡搞。女主角令人想起《街霸》的Sakura。

《STAR GLADIATOR 2》(星際鬥士 2)|也是Dreamcast時期誕生的對戰格鬥,是一款太空科幻刀劍格鬥,招式和音樂都跟一般格鬥game非常不一樣。

一鍵必殺技|照顧格鬥game新手

全部遊戲支援日文及英文,並追加「排名對戰」、「休閒對戰」及「自訂對戰」(部份遊戲只提供單機對戰)、訓練模式、高分挑戰模式,以及全新功能如線上活動觀戰大廳,排名榜,又可以開畫面濾鏡扮舊世代街機遊CRT電視畫面。畫廊模式還加送了遊戲設定資料、BGM觀賞。最吸引是追加《街霸6》帶起的一鍵必殺技,可自定義按鈕配置,新增一鍵發動必殺技,新手更識投入格鬥世界。(排名對戰中不可用)。

遊戲資訊

名稱:CAPCOM 格鬥遊戲合集 2

類型:對戰格鬥

平台:Nintendo Switch / PlayStation 4 / Xbox One / Steam

發售日:2025年5月16日

支援語言:繁體中文等14種語言

遊玩人數:1~4人

廠商:CAPCOM

售價:HK$269