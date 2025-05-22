Carousell貪平買YouTube Premium中伏被Cut　網民：裝呢個仲好

YouTube Premium有多方便、用過的人一定知道，未用過的都心思思考慮要不要訂閱。最大心理關心當然是礙於高昂的月費。用家們各顯神通嘗試AD Block飛廣告之餘，仲有人膽粗粗去Carousell 以低價搵人「代購」 YouTube Premium 會藉，安全性成疑。果然，近日就有網民在 Threads 上分享在旋拍買YouTube Premium 中伏經驗，訂閱突然被取消後一直無人處理。



網民在 Carousell 上購買低價 YouTube Premium 訂閱，店家聲稱每月最低只要$18，就可以使用 YouTube Premium 的全部功能，比現時香港地區每月 $88 的收費足足平70蚊，因此吸引到不少人購買。其操作方法，大概是使用VPN和海外信用卡，在YouTube Premium收費較低的地區，幫客戶訂閱，而賺取差價。

網民購買後正常使用一段時間後，發現會員資格突然被中斷，找店家處理時，對方聲稱會在兩星期內進行處理，最終卻不了了之，因此上 Threads 一起大吐苦水。點文一出，發現還有其他網民向此店家購買會藉突然被中斷，一直都沒有重新獲得 YouTube Premium資格。其後更有網民貼出疑似店家的公告，因官方大力打擊 family plan，指自己也蒙受大量月費損失。

看到貼文後，其他網民大多認為這類網上用低價買YouTube Premium的方法並不安全，甚至建議可以使用一些規避YouTube廣告的插件，或者用 VPN 自行去其他地區官方訂閱，這些方法可能都比胡亂在網上購買會籍穩定。