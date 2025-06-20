華為MateBook Fold、Pura 80抵港實試｜18吋摺疊巨屏上手試＋報價

華為MateBook Fold、Pura 80抵港實試｜華為Huawei早前公的摺疊式巨屏notebook「Matebook Fold」，於在個人電腦領域再次帶來突破，HUAWEI MateBook Fold新機近日已有商店從國內引進。一款挑戰傳統筆電形態的旗艦級產品，當然率先上手試玩，體驗這款結合了特大屏幕與極致便攜性的劃時代設計。同時上星期正式公布推出的Pura 80系列手機，當中Pro及Pro+已經到港，同樣立刻為大家先行報價。



甫將 MateBook Fold 完全展開，其 18 吋的 OLED 柔性屏幕帶來了無可比擬的視覺震撼，3.3K 的超高解像度令視野極其開揚，無論是處理文件或影音娛樂，都能提供桌面級電腦的沉浸感。然而，當需要移動辦公時，只需輕輕一摺，它便化身為一部尺寸約 13 吋的輕便筆電，其重量及厚度控制得宜，攜帶外出毫不費力，完美演繹了「動靜皆宜」的設計哲學。

在實際操作體驗上，MateBook Fold 的輸入功能帶來了意外驚喜。除了磁吸式的實體鍵盤手感紮實外，其虛擬鍵盤的表現更是出色。許多用戶對屏幕鍵盤的打字效率存疑，但此機的虛擬鍵盤具備精準的震動回饋，每一次敲擊都有如實體按鍵般的觸感，手感比想像中更佳，長時間輸入文字亦感舒適。

最值得關注的一點，是它解決了非 Windows 系統的軟件兼容性問題。新機內置功能，可以模擬一個完整的 Windows 環境，讓用戶能直接安裝及流暢運行大部分慣用的 Windows 軟件，無論是文書處理或專業程式，都毋須擔心兼容問題，大大提升了其實用性。

目前，這款充滿未來感的華為MateBook Fold摺疊電腦旺角已有店舖引入，報價為港幣 $29800起。雖然身價不菲，但其創新的設計、卓越的屏幕表現以及突破性的軟件應用，相信能吸引一眾追求極致科技與高效生產力的專業用家。

Matebook Fold售價：$29800（32+1TB、藍色／白色）、$33800（32+2TB、黑色）



同場加映：Huawei Pura 80 Pro／80 Pro+ 搶先抵港

早前正式公布的Huawei Pura 80系列，當中80 Pro及80 Pro+已經搶先到港，先達亦都已經有鋪頭正式返貨，立刻搶先為大家報價。

Pura 80 Pro售價：$8380（512GB）、$9480（1TB）



Pura 80 pro+售價：$9480（16+512GB）、$10480（16+1TB）

