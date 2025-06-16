Nintendo Switch 2保護膜真不能撕！YouTuber暴力測試：超強螢幕

Nintendo Switch 2 推出時，官方提醒過玩家不要撕掉螢幕上的保護膜，而 YouTube 拆解達人 JerryRigEverything 就進行一場暴力拆解，挑戰任天堂官方千叮萬囑不要撕的螢幕保護膜。



影片開頭，Zack 便直接撕開了這層「不可撕」的保護膜。這層看似普通的塑膠膜實則功能關鍵，其本質更接近車用玻璃的防爆膜設計，一旦螢幕玻璃破裂時，能有效避免碎片飛濺，保護玩家的安全。這層膜一撕開就能感受到其堅韌程度與一般防刮貼膜完全不同。

他再以士巴拿連續砸擊 Switch 2 超過五十次，前幾十下機身表面幾乎毫髮無傷，螢幕甚至未出現裂痕，讓觀眾開始懷疑這是不是塑膠而非玻璃材質。但隨著最後一次重擊命中螢幕邊緣，整塊螢幕終於碎裂，並產生大量細針狀玻璃碎屑四散，證實螢幕確實為玻璃結構，也再次印證那層「不能撕」的保護膜存在的必要性。

而在拆解過程中，Joy-Con 控制器亦是是關注的重點。這次 Nintendo 在「HD Rumble 2」震動模組上進行了大升級，整體震動單元比前代大了接近兩倍，效果也更為細膩沉穩。然而在玩家們最關注的Joy-Con 漂移問題上，任天堂則給出了一個不錯的解答。Zack 發現這代的搖桿模組可說是「極易更換」，兩顆螺絲、拔掉排線即可拆除，完全不需要將主板拆下，對於未來可能的維修來說，這是誠意十足的設計改進。

Switch 2 主機本體方面，拆解難度略高於預期。外殼螺絲分布極其隱密，從支架、散熱口、磁吸位置甚至 Joy-Con 插槽四周都可能藏有螺絲。進入內部後，整體架構依然延續前代風格，中央為大面積導熱銅管、強力風扇與雙喇叭組件，搭配上散熱鰭片形成有效的熱循環系統。Zack 對於主機內的設計表示讚賞，認為在有限的空間中能夠兼顧效能與散熱效率實屬不易。

不過談到電池，則令玩家不太滿意。Switch 2 的電池不僅尺寸加大，還被厚厚的強力膠黏得密不透風，要將它取出幾乎只能靠酒精慢慢滲透、溶解，拆解過程極為費時且容易損壞機身，這對於維修來說會增加難度。

Zack 最後提醒玩家，千萬不要學他一樣自行解開 Switch 2 主機，不然有可能沒法重新組裝回去。