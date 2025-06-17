消委會23款網絡安全軟件評測報告導讀：免費與收費哪款最實用？網絡釣魚及惡意攻擊事件不斷增加，電腦及流動裝置的資訊安全至關重要。消委會於2025年6月號詳細評比了市面23款網絡安全軟件，涵蓋Windows、macOS平台，並闡述不同產品在費用、功能及實際防護效能等方面的優劣。當中特別點名免費軟件 Avira Internet Security 防護表現全面，免費版已具高效防毒能力，資源佔用低。



在今次消委會報告內容中，記者以個人角度精選了三款比較值得推薦的網絡安全軟件，各自優點如下：

1. Avira Internet Security

防護表現全面，免費版已具高效防毒能力，資源佔用低。

免費版：適用於大部分個人用戶

收費版：視乎功能及授權年期，約港幣 $200-$400/年

支援平台：Windows 10/11、macOS、Android（支援部分功能）、iOS（支援部分功能）

消委會免費收費網絡安全軟件評測｜1. Avira Internet Security

2. Bitdefender Antivirus

防禦勒索及惡意程式出色，誤判率低，操作簡單易用。

Bitdefender Antivirus for Windows：約港幣 $200-$300/年（單機版）

Bitdefender Antivirus for Mac：約港幣 $250-$350/年（部分版本有30天免費試用）

支援平台：Windows 10/11、macOS、Android、iOS

消委會免費收費網絡安全軟件評測｜2. Bitdefender Antivirus

3. G DATA Antivirus for Mac

macOS專用，USB防護能力超卓，全面防護新舊威脅。

約港幣 $250-$350/年

消委會免費收費網絡安全軟件評測｜3. G DATA Antivirus for Mac

測試樣本及收費模式

今次消委會評測涵蓋市面共23款免費／收費網絡安全軟件，包括16款Windows（10款收費、5款免費、1款內置免費 Microsoft Defender）及7款macOS軟件（5款收費、2款免費）。收費版功能較全面，如防火牆、VPN、家長監控；免費版多主打防病毒，功能較精簡，部分如VPN有限制，常見推廣升級訊息。

+ 13

防護效能測試

測試模擬日常使用，包括瀏覽、下載、USB插入等，評估各軟件對惡意程式的偵測與防禦。多數樣本偵測率達96%以上，僅Microsoft Defender誤判較多。手動掃描方面，多款產品表現穩定，但「F-Secure」在線或離線時部分偵測較弱。許多軟件離線時防護力下降，顯示現時方案依賴雲端，建議掃描時連線。

+ 3

USB及釣魚防護

USB防護方面，大多數軟件離線時能力較低。Windows樣本中有9款高分，macOS以「G DATA」最佳。釣魚防護方面，12款Windows和5款macOS能有效攔截，但如「TotalAV」「Microsoft」「ESET」表現較弱，用戶可配合瀏覽器過濾器。

勒索程式防禦

Windows下「Bitdefender」「McAfee」「Kaspersky」表現較好，「TotalAV」「Avira Free Security」「Microsoft Defender」因未預設啟動或防護較弱，評分偏低。

選購及保安小貼士

市面選擇多，免費及收費各有優點。建如只需基本防護，免費版已足夠，部分表現媲美收費；需額外功能則可考慮付費。選購時宜比較功能、價格及續約，並定期更新、備份、避免以管理員身分上網及點擊不明連結，以減低風險。