Fujifilm X Half賣5千5是相機界Labubu？半格菲林手機app免費玩到｜Fujifilm 的數碼相機玩小巧文青風及各式菲林filter，打出自己一個獨有市場，有時又會想出 GFX100RF 中片幅機這類獨一無二的產品，以概念同定位取勝。近排富士又有部模擬「半格菲林」的數碼相機Fujifilm X Half，外型小巧靚仔，未推出已知必起炒風，不過有人就彈Fujifilm X Half 定價過高，有如「相機界Labubu」，是用來呃文青錢交智商稅。



何謂半格菲林相機？

所謂半格菲林，是在 1960 年代， 由日本以Olympus公司發起，將135菲林分成左／右兩格，等你可以36格菲林影到72張，令一般用家能更經濟地用相機留影。富士相機的 Fujifilm X Half 十分「識玩」，它想出將感光元件垂直安裝，再將兩張成像相片一左一右合併起來扮半格菲林。

Fujifilm X Half 概念取勝｜賣得貴都有人支持

Fujifilm X Half 另一吸引之處是機身和介面追加很多小細節，比如「裝假狗菲林桿」、機背有小屏幕讓你選擇菲林片；甚至可以玩「盲拍」，用家拍照後不能即時睇相，必需拍滿一整捲菲林再等一段時間，才能在手機app上「沖印」出來，營造出菲林曬相的感覺，加上細仔細細方便出街打卡，文青和女生一定喜歡。

Fujifilm X Half 概念取勝｜賣得貴都有人支持

Fujifilm X Half 概念取勝｜賣得貴都有人支持

Fujifilm X Half 概念取勝｜賣得貴都有人支持

Fujifilm X Half 概念取勝｜賣得貴都有人支持

專業攝影師：當Labubu咁玩、有錢咪買囉！

不過有得獎無數的專業攝影師，卻在專頁上表示：「如果你當玩Labubu咁嘅心態， 錢多唔介意，咪買嚟開心下囉， 如果你當佢係相機，我只能笑而不語。 至少，以智商稅計算，佢比Pentax嗰部更荒謬。」

專業攝影師：當Labubu咁玩、有錢咪買囉！

數碼相機取代不到菲林

原來這部 Fujifilm X Half 的構思是照抄2024年推出的半格機 PENTAX 17（現時市價約$3,990），同樣使用垂直安裝的1吋CMOS，不過改用32mm 2.8光圈鏡頭；它的有效像素僅得 1,774 萬，比很多智能手機都不如，開價則高達HK$5,580，單純用硬件規格計，大部份錢都是買概念和「情緒價值」，他在回應網民時表示：「買唔緊要，最緊要你知道佢價錢係唔合理地貴」又指數碼相機取代不到真菲林機，要玩真的「半格菲林」機，其實幾百幾蚊已經有交易，餘下的錢用來買菲林夠「影餐飽」。

要玩真的「半格菲林」機，其實幾百幾蚊已經有交易，餘下的錢用來買菲林夠「影餐飽」。

要玩真的「半格菲林」機，其實幾百幾蚊已經有交易，餘下的錢用來買菲林夠「影餐飽」。

平玩「半格機」｜免費手機app效果一樣好

本文並非認同 Fujifilm X Half 是智商稅產品，是否值得購買網民自有定奪。反而想說，如果你想玩半格菲林，不一定要使大錢；只要擁有一部智能手機，下載幾個數十元的影相app已經能夠玩到半格菲林及各種富士風格filter，等負擔不起機價的人都可以平玩「半格機」。

Dazz 相機｜免費玩半格機效果

（app免費／購買付費版才可以下載相片）

Dazz 相機 APP 功能極多，除咗可以即刻影出靚相，或者將啲相放入 APP 加濾鏡之外，仲可以加魚眼、濾色片、星芒、亂噏八糟嘅漏光、疊片效果等等，連拍片都得，質素高到連班菲林相機發燒友都讚到唔停手。當然還有今次想特別提一提的「半格菲林」效果「D Half」，只需要連影兩張相片，就會自動將共2合1成半格菲林效果，再加filter就可以影出菲林機味，唔使畀5千5蚊，用手機就玩到。



Dazz 相機｜免費玩半格機效果

Gudak Cam｜模擬菲林相片驚喜感

（HKD$8／有免費Gudak Cam lite版本、沖印相片要睇廣告）

韓國、台灣網紅都超愛用的Gudak Cam，設計復古到爆，好似用緊傳統柯達傻瓜菲林機咁，要透過個app嘅小窗口嚟決定影咩嘢，撳咗快門之後唔會即刻睇到，要等成卷24張菲林用晒，先至可以「沖曬」。沖曬要用三日時間，三日後啲相先會慢慢一張張出現喺你個相簿度。影出嚟嘅相同真正菲林機差唔多餐，會跟據光影嘅變化整到唔同效果。



Gudak Cam｜模擬菲林相片驚喜感

NOMO CAM｜模擬多種懷舊菲林機效果

（app免費／部份filter需另外購買）

『NOMO』係一個扮晒即影即有菲林相機嘅手機app，唔單止有即影即有相紙嗰種白色相框，連個色調都同即影即有菲林相幾乎一模一樣，仲有重複曝光嘅功能添！至於個app界面就簡單到爆，一入去就淨係得快門掣、重複曝光掣、閃光燈同埋轉鏡頭幾粒掣姐，操作簡單到連阿婆都識用，絕對係新手都易上手嘅一款app。



NOMO CAM｜模擬多種懷舊菲林機效果

FIMO｜玩富士街拍菲林色調

（app免費／部份filter需另外購買）

FIMO嘅畫面學足傳統菲林相機嘅操作界面，撳一撳個菲林圖標就可以輕鬆換濾鏡啦。換濾鏡嘅時候重會模仿開相機背蓋嘅效果，幾過癮！濾鏡選擇多到癲，單係免費下載就有 5 款濾鏡用，包括入門嘅富士街拍菲林色調、柯達 400 色調，間唔中仲會有限時免費濾鏡任你用添！而家個 APP 介面設計得好有心思，用同一款濾鏡影嘅相會自動收埋喺同一個相簿度，等你可以體驗沖曬菲林嘅樂趣。