朋友用iPhone 14，看我用iPhone 16拍的照片後，馬上就覺得自己的舊機拍照水準差了。我還笑是她本人變醜了，又或是心理作用，想找藉口換手機吧？但上網爬文才驚覺：原來手機用久了拍照質素真的會漸漸變差！心理作用是有的，更大原因可能相機鏡片老化！馬上分析成因！



1：手機相機鏡片塑膠製造｜放久了會老化

近代手機鏡頭結構愈見複雜，手機廠因技術／成本／重量等考慮，會在鏡組中混入塑膠製鏡片（手機介紹鏡頭組時展示的數字如「1G6P」，即代表1片玻璃鏡片+6片塑膠鏡片）這些膠鏡密封在內不會刮損，但都會因強光照射、長期受熱、自然老化等原因而變得混濁，影響拍照清晰度。

手機介紹鏡頭組時展示的數字如「1G6P」，即代表1片玻璃鏡片+6片塑膠鏡片

2：手機長期高熱令鏡片／CMOS感光元件加速衰退

相機CMOS當然不會用一、兩年就壽命終結，但其實長期受熱都會加速衰退或影響成像質素；手機高速運算、充電時都會產生高溫，但很難避免在這些情況中開相機影相拍片；一點可做，就是不要將手機長期存放在高溫地方；曾有台南人士將泊車後將手機放在Tesla的車頭玻璃下，加上正午太陽直曬，車廂溫度高達攝氏60度，手機過熱令電池膨脹！這情況同樣會加速鏡片及CMOS衰退。

手機長期高熱令鏡片／CMOS感光元件加速衰退

3：蘋果官方警告｜手機擺電單車頭會震壞鏡頭

如果你發現相片對焦不清，有可能是鏡頭的光學防手震（OIS）組件壞了。OIS原理是以迷你摩打去移動感光元件，以抵消鏡頭在拍攝時的抖動，不少人會將手機架在車頭當導航機，有機會令手機的防手震零件損壞，且無法修理需要高價重購相機組件，價錢跟買過部二手機沒大分別。

蘋果官方警告｜手機擺電單車頭會震壞鏡頭

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4：水氣浸入鏡頭組件起霧了

雖然不少手機產品均以各種防水防塵認證等級做賣點，但實際上不少網民都曾上網求救，表示水機有液體入侵，水珠會凝結在鏡頭玻璃之內形成霧氣，連拍照都朦朦的。有2個情況有機會令手機鏡頭起霧：因為新一代手機不少都使用結構複雜的「潛望鏡」組件，鏡頭組內並非完全真空，如身處寒冷地方拍照，手機本身產生的熱力有機會令鏡頭中的冷空氣起霧，此時只能等待霧氣消散；另一原因是用家常常在濕氣重的地方玩手機，比如淋浴時使用，有機會令鏡頭出現水氣，這個情況就更麻煩，或需要尋找師傅開機修理。

水氣浸入鏡頭組件起霧了

5：演唱會激光直射手機、連CMOS也毀了

近期Treads 有網民看完林峯演唱會後翌日，自拍時發現照片中出現很多異常的紫色斑點，而且以前未有發覺，因此去 Apple Store 進行維修。維修人員檢查後即時問到，最新是否去睇過演唱會，並解釋演唱會舞台效果使用的 Laser，如直接照到鏡頭有機會破壞感光元件，才會出現鏡頭拍攝有異常顏色的問題。

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