Android手機怎傳照片給iPhone？內建這功能原畫質照片互傳零難度

每次跟朋友出遊照片非常多，傳到LINE群組上又會被壓縮，想要原始畫質的照片其實沒這麼難，Android有1內建工具很少人知道，「快速分享」這項功能就像蘋果的Airdrop一樣，用戶不再需要依賴LINE或其他第三方應用，只需輕鬆幾步即可完成分享，還有一招可以傳給iPhone手機，該如何使用？《風傳媒》一文教學。



快速分享是什麼？

（Google）

Google在網頁說明，「快速分享」是一項Android設備間的資料傳輸功能，利用藍牙或Wi-Fi直接進行設備間的傳輸，讓用戶能夠輕鬆、快速地分享照片、檔案或其他資料。這項功能過去稱為「鄰近分享」，並在升級後，改名為「快速分享」，強調其更高效、更多樣的傳輸能力。

Android系統間的檔案互傳變得更方便。（ANDROID）

如何實現Android手機裏的相片與其他平台互傳？

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Android與Android快速分享怎麼用？

雙方手機在附近

使用Android的「快速分享」功能非常簡單。首先，開啟想分享的內容，無論是相片、文件或網頁，點擊分享圖示並選擇「快速分享」。確保裝置的藍牙和Wi-Fi已開啟，且裝置彼此靠近。在「快速分享」界面，系統會顯示附近可接收檔案的裝置，選擇對方裝置後，對方會收到傳送請求，確認後便會開始傳輸。

若裝置支援Android 13以上版本，還能分享剪貼簿內容。複製內容後，會顯示確認訊息，點擊裝置圖示即可進行分享。

傳輸過程中，你可以離開分享畫面，資料會繼續傳送，並會在通知中顯示進度。需要同時分享給多部裝置是沒問題的，不過技術限制可能會導致部分裝置無法同時接收。

雙方手機在不在附近

如果對方裝置未出現，還可以透過掃描QR code或連結的方式來傳輸檔案。但這就會先上傳到雲端網路，速度就沒有像雙方手機在附近一樣這麼迅速。風傳媒記者實際體驗這個功能，上傳時很容易遇到暫停上傳的狀況，還是建議兩支手機在附近傳輸速度會比較快。

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Android與蘋果快速分享怎麼用？

「快速分享」支援透過連結傳輸檔案，只需在Android設備上選擇檔案，點擊分享並選擇「透過連結分享」，即可產生可下載的連結。蘋果用戶只要透過瀏覽器開啟該連結，就能輕鬆下載檔案，無需額外安裝應用，實現跨平台快速傳輸。需要注意的是，透過連結分享的照片只會保留60小時，需要在時間內下載分享的檔案，時間一到檔案就會永久消失。

跨系統也可以用快速分享。（風傳媒提供）

Android與windows電腦快速分享怎麼用？

要在 Android 和 Windows PC 之間傳送檔案，首先需要在 PC 上安裝 Google 快速分享的 Windows 版本，並設定好設備間的分享選項。兩台設備盡量連接相同的網路，然後可以在 Android 裝置上選擇檔案並啟用「快速分享」，選擇 PC 作為接收裝置，並輸入顯示的密碼完成傳輸。反之，若要將 PC 檔案傳送至 Android，只需在 PC 上開啟「Google 快速分享」，選擇檔案並拖曳至目標區域，系統會自動搜尋附近的 Android 裝置進行傳送。

網大讚快速分享超好用：終於不需要用line在那邊傳來傳去了

「快速分享」只需透過掃描 QR 碼或傳送連結即可完成檔案傳送，蘋果用戶也可以直接掃描 QR 碼來接收檔案。網友在Threads上發文分享這個功能也期待蘋果能推出類似的跨平台功能，讓不同系統的用戶也能享受到無損傳輸的便利。貼文一出也有不少網友讚

「我超喜歡這個快速分享~可以跟windows電腦直接互丟，終於不需要用line在那邊傳來傳去了！」、

「快速分享真的很好用！傳照片都不會被壓縮」、

「QR連結真的超好用」。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：安卓手機要怎麼傳照片檔案給iPhone？不要再用LINE聊天室！內建1功能超強大：速度超快且無損】