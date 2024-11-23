iPhone用家如何得知手機有沒有被駭？簡易6步驟檢查並加強保障
撰文：T客邦
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過去在電腦上處理的事，都可轉由手機來完成，手機的安全性顯得更加重要，雖然 iPhone 系統不像 Android 手機一樣開放，但隨著使用人口變多，也成為駭客的攻擊目標。
如果懷疑 iPhone 可能被駭，可以檢查電池耗電量、行動數據流量是否異常，以及手機有無異常應用程式、奇怪的訊息及郵件，還有檢查 Apple ID 是否有異常登入，甚至進行密碼重設。
Apple ID 網站：https://appleid.apple.com/sign-in
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步驟 1：除了 iPhone 上電量及行動數據流量檢查外，登入 Apple ID 網站，檢查有無異常行為。
步驟 2：雙重認證是升級帳號登入安全的方法，千萬不要省略。
步驟 3：在登入與安全的頁面中，先點選「帳號安全」進行檢查。
步驟 4：這裡會顯示此帳號有登入的裝置，以及所綁定的電話號碼，可查看是否有疑慮。
步驟 5：回到步驟 3 畫面，選擇「使用 Apple 登入」，可檢查有無登入異常的網站及 App。
步驟 6：若是有異常登入行為，可到步驟 3 畫面，選擇「密碼」，主動變更登入密碼。
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