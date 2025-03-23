坐車玩手機不再頭暈想吐　iOS 18有這隱藏功能：iPhone防暈車模式

有些人在搭車時滑手機、追劇和玩遊戲，長時間盯著螢幕上的畫面晃來晃去，久了可能會出現頭暈或噁心想吐等暈車症狀。



對此，蘋果在 iOS 18 作業系統中加入了一個隱藏的「防暈車模式」，其原理主要透過在 iPhone 螢幕邊緣顯示動態圓點，反映車輛的移動情況，以在不干擾主要閱讀內容的前提下，減少感官衝突，幫助使用者在乘車時降低暈車感受，提供更舒適的使用體驗。

iPhone用家必學，原來iOS 18有防暈車模式

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步驟 1：開啟 iPhone 防暈車模式共有兩種方式，第一種是從設定 App 中，下拉進入「輔助使用」。

開啟 iPhone 防暈車模式共有兩種方式，第一種是從設定 App 中，下拉進入「輔助使用」。（T客邦提供）

步驟 2：下一步，選擇「動態效果」。

下一步，選擇「動態效果」。（T客邦提供）

步驟 3：接著點入「顯示車輛動態提示」。

接著點入「顯示車輛動態提示」。（T客邦提供）

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步驟 4：將該功能開啟後，就會看到螢幕兩側邊緣出現與車輛慣性相匹配的小圓點動畫輔助。

將該功能開啟後，就會看到螢幕兩側邊緣出現與車輛慣性相匹配的小圓點動畫輔助。（T客邦提供）

步驟 5：另也能直接從螢幕右上角往下滑進入「控制中心」，接著第二個分頁會出現「車輛移提示」按鈕。

另也能直接從螢幕右上角往下滑進入「控制中心」，接著第二個分頁會出現「車輛移提示」按鈕。（T客邦提供）

步驟 6：點按即可選取開啟、關閉，或是讓系統自動判斷搭乘的車輛正在移動即自動啟動的選項。

點按即可選取開啟、關閉，或是讓系統自動判斷搭乘的車輛正在移動即自動啟動的選項。（T客邦提供）

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】