洛杉磯市中心8日爆發激烈示威，多部Google 母公司經營的 Waymo 無人駕駛的士成為示威者破壞及焚毀目標。抗議特朗普政府武裝突襲拘捕非法移民的示威者，於市中心 Civic Center一帶集結，並在傍晚約5時，召喚五部 Waymo 自動駕駛的士到場，隨即對車輛進行大規模破壞，包括刺穿輪胎、打碎車窗、噴上反移民執法標語，甚至拆除車門、踩爛擋風玻璃，其中三部無人車更被點燃，火光沖天，現場一片混亂。



示威者於當日下午約3時30分佔據101號高速公路，導致交通癱瘓數小時，加州公路巡警與洛杉磯警方到場驅散並拘捕部分人士。車輛焚燒期間，有人以滑板砸毀車窗，亦有人用自製火焰噴射器縱火，甚至將電動滑板車投入火海。

圖片來自「Brendan Gutenschwager」X＠BGOnTheScene 影片截圖

燒毀過程中，Waymo無人車曾大聲響號，與現場示威口號、警用直升機聲響交織。洛杉磯消防局迅速到場救火，警方呼籲市民遠離現場，並警告燒毀電動車的鋰電池會釋放有毒氣體。現時五部無人車只餘下一埋殘鐵及4個車軨。Waymo發言人表示，正與執法部門保持聯繫。

圖片來自「Brendan Gutenschwager」X＠BGOnTheScene 影片截圖

圖片來自「Brendan Gutenschwager」X＠BGOnTheScene 影片截圖

Waymo簡介：

Waymo 為 Google 母公司 Alphabet 旗下自動駕駛技術公司，主營無人駕駛的士服務。自2023年於三藩市及鳳凰城營運後，2024年底正式進駐洛杉磯，又與中國吉利汽車合作，至今已累積超過190萬英里行駛里數。用戶可透過手機應用程式預約無人駕駛車輛。