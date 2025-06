iOS 26更新｜25款iPhone可升級　3款舊機停止支援　包括iPhone XS

Apple 在 WWDC 2025 正式發表全新改版的 iOS 26,同時帶來令人耳目一新的「Liquid Glass」界面與更進階的 Apple Intelligence 功能時,不少果迷關注的焦點卻落在另一件事上—到底哪些舊款 iPhone 還能升級?而這次,Apple 終於對某些舊機型說再見,正式宣告三款經典 iPhone 將不再支援 iOS 26。



今年的 iOS 26 被視為 iPhone OS系統一次重要的轉型,不僅加入了全新的視覺語言,整體系統更傾向與 visionOS 一致,帶來類似玻璃質感的動態界面,並配合 Apple Intelligence 實現更多個人化與即時反應的智能操作。然而,強大功能背後也帶來對硬件門檻的更高要求,使得部分機型跟不上腳步。

iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 成為這次三款被排除在 iOS 26 之外的舊機。這三款裝置皆於 2018 年問世,自推出至今已有七年之久,雖然上年仍可以升級到 iOS 18,但今年終於都被排除在外。

多達 25 款 iPhone 可順利升級至 iOS 26,包括

iPhone 16e

iPhone 16 & 16 Plus

iPhone 16 Pro & 16 Pro Max

iPhone 15 & 15 Plus

iPhone 15 Pro & 15 Pro Max

iPhone 14 & 14 Plus

iPhone 14 Pro & 14 Pro Max

iPhone 13 & 13 mini

iPhone 13 Pro & 13 Pro Max

iPhone 12 & 12 mini

iPhone 12 Pro & 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro & 11 Pro Max

iPhone SE 2及更新機款



值得留意的是,雖然名單中的所有機型都能安裝 iOS 26,但這並不代表每部裝置都能享受完整功能。正如去年的 iOS 18 一樣,Apple Intelligence 將會僅限於最新處理器的設備才能使用。據悉,iOS 26 的所有 AI 功能,如「即時翻譯」、「生成式 emoji」、「智慧總結通知」等,將僅限於搭載 A17 Pro 晶片的 iPhone 15 Pro/Pro Max 與A18晶片的 iPhone 16 系列才能運行。