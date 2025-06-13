全球手機廠商第一季報　iPhone減產40%　1國產品牌反超蘋果在即？

據TrendForce最新統計數據，2025年第一季全球智能手機生產總數達2.89億部，雖然較2024年同期減少約3%，但各品牌生產表現相對平穩。



其中，中國第一季的銷售得益於政策紅利，帶動銷量微幅成長。

廠商表現與競爭格局揭秘

分廠商來看，三星是一季度全球表現最強的廠商，沒有之一。

2025首季出貨量，Samsung第一，Apple第二。（TrendForce）

三星智能手機生產總數接近6400萬部，季增約21%，是榜單上唯一增長的廠商，單季排名重回全球第一。

蘋果隨着新機鋪貨進入尾聲，第一季生產總數季減40%，降至4800萬部，市佔排名第二。

主要因為iPhone不在中國補貼範圍內，加上該市場競爭激烈，導致第一季在中國市場市佔衰退較為明顯。

iPhone減產40%（快科技提供）

小米（含REDMI、Poco）第一季產量近4200萬部，排名穩居第三，距離蘋果已經十分接近。

全球手機廠商第一季報（AI生成圖）

同時小米也是本季度表現排名第二的廠商，雖然略有減產，但幅度只有7%，相比其他廠商16%起步的成績已經很好。

TrendForce表示，小米高中低產品佈局完整，加上補貼政策帶動，第一季表現不俗，同時人車家一體化的產品生態鏈也進一步拉升了市場定位，有助於高端智能手機銷售。

小米受惠於補貼政策帶動，第一季表現不俗。（快科技提供）

OPPO（含子一加、realme）第一季生產約2700萬部，季減26%，與2024年同期相比下滑19%，主要因調節成品庫存所致。

vivo（含iQOO）第一季生產總數為2400萬部，市佔排名第五，整體銷售以中國市場為主，同樣受惠於補貼政策帶動，第一季生產表現較去年同期成長。

傳音（含TECNO、Infinix及itel）第一季總產出接近2200萬部，季減20%，排第六名。

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