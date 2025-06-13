小米SU7 Ultra紐北創紀錄 0-100km/h加速1.98s 還有這極速數據
撰文：快科技
出版：更新：
小米CEO雷軍宣佈，小米SU7 Ultra量產版首次征戰紐北，刷新德國紐北賽道量產電動車圈速紀錄，跑出7分04秒957的成績，成為紐北史上最速量產電動車。
雷軍表示，相信這個記錄在不久的將來還將被刷新，我們會在紐北長期駐紮，在全球汽車工業的巔峰競技場，與全球最頂尖的同行，共同進步。
據了解，2024年10月，小米SU7 Ultra原型車征戰紐北，以6分46秒874的官方認證圈速成績，刷新歐美汽車品牌霸榜七年紀錄，成為紐北全球最速四門車。
小米SU7 Ultra量產版搭載與原型車相同的動力系統，自研小米超級電機V8s最高轉速可達27200rpm。
整車最大馬力1548匹，0—100km/h加速1.98s（不含起步時間），設計最高時速350公里，均為全球四門量產車領先水平。
延伸閲讀：Gran Turismo 7收錄首款中國電動車小米SU7 Ultra 1:1高精度還原（點擊連結看全文）
+4
Porsche 963 RSP亮相 全球唯一可上路利曼賽車 3秒極速330km/h米家口袋照片打印機Pro 即連即打相片自動覆膜 相紙價格是賣點iPhone 17系列支援Qi 2.2無線充電 MagSafe支援50W大提升9月發布冷氣機睡眠模式與節能模式哪個更慳電？這樣做更能每天再省2度電歐盟裁定蘋果壟斷 Apple或要砍掉AirDrop？iOS開放惹隱私爭議網絡釣魚攻擊升級 瀏覽器全屏漏洞盜賬密 專家揭秘要防範可這樣
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】