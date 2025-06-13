小米SU7 Ultra紐北創紀錄　0-100km/h加速1.98s　還有這極速數據

小米CEO雷軍宣佈，小米SU7 Ultra量產版首次征戰紐北，刷新德國紐北賽道量產電動車圈速紀錄，跑出7分04秒957的成績，成為紐北史上最速量產電動車。



雷軍表示，相信這個記錄在不久的將來還將被刷新，我們會在紐北長期駐紮，在全球汽車工業的巔峰競技場，與全球最頂尖的同行，共同進步。

小米SU7 Ultra紐北創紀錄（xiaomiev）

據了解，2024年10月，小米SU7 Ultra原型車征戰紐北，以6分46秒874的官方認證圈速成績，刷新歐美汽車品牌霸榜七年紀錄，成為紐北全球最速四門車。

小米SU7 Ultra量產版搭載與原型車相同的動力系統，自研小米超級電機V8s最高轉速可達27200rpm。

整車最大馬力1548匹，0—100km/h加速1.98s（不含起步時間），設計最高時速350公里，均為全球四門量產車領先水平。

雷軍在微博上分享小米SU7 Ultra的驕人成績。（微博）

小米SU7 Ultra量產版首次征戰紐北，刷新德國紐北賽道量產電動車圈速紀錄，跑出7分04秒957的成績。（xiaomiev）

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