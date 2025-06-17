iPhone 17 Pro 還要等3個月後才正式登場，關於全新旗艦手機的傳聞早已鋪天蓋地。從外觀材質、鏡頭模組、處理器規格到攝影能力，iPhone 17 Pro 將有多項技術與設計上的重大革新，以下分享 12 大 iPhone 17 Pro 的升級傳聞。



機身設計／物料均有變

最明顯的改變莫過於機身材質的調整。過去幾年，Apple 先後採用了不鏽鋼與鈦金屬作為 iPhone Pro 系列的邊框材質，而今年，iPhone 17 Pro 則將轉向鋁合金。這項改動不僅有助於減輕機身重量，更加強散熱效率。據悉，背面將改為一種「部分鋁合金、部分玻璃」的混合式設計，視覺上可能更具未來感，手感亦與 iPhone 16 Pro 截然不同。

iPhone 17 Pro 最明顯的改變莫過於機身材質的調整。

鏡頭模組耳目一新

鏡頭模組也有明顯轉變。iPhone 17 Pro 的相機模組將改為大型矩形設計，邊角圓滑，延續三鏡頭的三角排列方式。與此同時，Pro 系列將升級為全套 4800萬像素鏡頭，其中長焦鏡頭從原本的 1200萬大幅提升至 4800萬，意味著遠距拍攝畫質與細節捕捉能力將有顯著增強。這項變動也與傳聞中的 8K 錄影功能密切相關，因為只有足夠高解析度的感光元件才能支援如此龐大的影像輸出格式。

在自拍方面，iPhone 17 全系列也將迎來史上最大升級之一，前鏡頭從原本的 1200萬像素提升至 2400萬像素。這對喜歡使用 FaceTime、拍攝 Vlog 或愛自拍的用戶來說無疑是一大福音，不僅畫質更清晰，細節與膚色呈現也將更加真實自然。

iPhone 17 Pro 的相機模組將改為大型矩形設計

全新天藍色登場

外觀配色方面也有驚喜傳來，Sky Blue（天空藍）色將首度登場，延續 MacBook Air 的高人氣配色，為 iPhone 用家帶來具辨識度的新選擇。

Sky Blue（天空藍）色將首度登場

前後鏡頭同時錄影

除了硬體鏡頭提升，iPhone 17 Pro 在攝錄體驗上也將開啟全新玩法。據 YouTuber Jon Prosser 爆料，該機將首度支援前後鏡頭同時錄影功能，讓用家在拍攝時可同時捕捉主體與拍攝者自身的反應，對於創作者、Vlogger﹑親子和旅遊記錄而言都是極具吸引力的新功能。

搭載最新 A19 Pro 晶片

性能方面，iPhone 17 Pro 將搭載最新 A19 Pro 晶片，這顆晶片採用台積電第三代 3 奈米製程打造，將帶來更高效的運算表現與電池續航表現。結合Apple自研的 Wi-Fi 7 晶片，不僅提高網路傳輸速度，更進一步擺脫對 Broadcom 晶片的依賴，展現Apple軟硬整合的野心。

其他微細改變一覽

針對多工與 AI 應用的支援，記憶體也從以往的 8GB 提升至 12GB，這項升級將讓 iPhone 17 Pro 在啟動 Apple Intelligence、運行大型App、編輯影片甚至執行機器學習任務時，表現更穩定、更快速，尤其對用家而言，這將是一個真正能夠感受到的升級。

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打破iPhone紀念的超長續航力

電池續航也有望改寫新紀錄。iPhone 17 Pro Max 將擁有略厚的機身設計，以容納更大的電池容量。再加上更加節能的 A19 Pro 晶片與改良過的散熱結構，讓整體續航時間得以延長，解決不少用戶過去對續航焦慮的疑慮。

而針對散熱表現，iPhone 17 Pro 傳聞將首次導入類似「氣室冷卻」（Vapor Chamber）的內部結構設計。這種技術過去常見於高階電競筆電與 Android 旗艦手機，可有效分散熱源並降低裝置過熱情況，在長時間拍攝影片或運行高效能App時格外重要。