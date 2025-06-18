任天堂 Nintendo Switch 2 自推出已全球大賣350萬部，不過就大大小小問題不斷。有些用戶反映新機出現「電量過快耗盡」及「畫質表現失真」的問題，買回來不到1個月就問題多多，真的會好emo。

別擔心！以下兩個簡單設定，能幫助你快速解決這些困擾，提升遊戲體驗。



Nintendo Switch 2保護膜真不能撕！YouTuber暴力測試：超強螢幕

問題 1：電量耗盡過快？試試重置電力指示！

不少用戶發現，Switch 2 的電量顯示不準確，有時甚至在電量耗盡前突然關機。任天堂已官方承認是OS方面的錯誤，將在不久後以更新解決，且公開了應急的手動操作；透過進入 Recovery 模式 進行電力指示重置，即可修復此問題。

問題 1：電量耗盡過快？試試重置電力指示！

解決方法：建議至少以隨機附送的原裝火牛及充電線，充電 30 分鐘以上，確保主機有足夠電量才開始以下步驟：



Step 1 關機：長按電源鍵，選擇「關機」。

Step 2 進入 Recovery 模式：同時按住「音量 +」、「音量 -」 和 「電源鍵」直到開機畫面出現。

Step 2 進入 Recovery 模式：同時按住「音量 +」、「音量 -」 和 「電源鍵」直到開機畫面出現。

Step 3：繼續按住音量鍵（+ 和 -），直到畫面顯示「Recovery Mode」。

Step 3：繼續按住音量鍵（+ 和 -），直到畫面顯示「Recovery Mode」。

Step 4 修復電力指示：系統會自動對電力計量表進行重置。

Step 5 重新開機：完成後正常開機，確認電量問題是否改善。

若問題依舊存在，建議聯絡任天堂客服或購買店家進行檢修。

問題 2：畫質失真？調整 HDR 設定救回細節！

Switch 2 的預設系統會強制開啟 HDR（高動態範圍），即使遊戲不支援 HDR，也會套用效果，導致畫面過亮或色彩暗淡。

問題 2：畫質失真？調整 HDR 設定救回細節！

解決方法：進入主機系統設計中，將 HDR 改為「僅相容遊戲」，步驟如下：



Step 1 進入設定頁面：從主機主畫面選擇「設定」，進入「顯示器」選項。

Step 2 調整 HDR 設定：找到「HDR輸出」項目，將其從「全時啟用」改為「僅限對應軟體開啟」（Compatible software only）。

找到「HDR輸出」項目，將其從「全時啟用」改為「僅限對應軟體開啟」。

Step 3 測試畫面：啟動一款遊戲，確認畫面是否恢復鮮明與細節。這項調整不僅能改善畫質，還能減少不必要的電量消耗。