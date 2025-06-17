Huawei Pura 80系列外掛8倍變焦套裝解鎖潛能 手機秒變專業相機
撰文：快科技
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日前，華為Pura 80系列發布，Pura 80 Ultra/Pro/Pro+將率先上市。
由鐵頭推出的華為Pura 80 Ultra影像創作套裝也正式亮相，據數碼博主「看山的叔叔」透露，這是華為官方找公司合作的套裝。
點擊圖片放大看，這套華為Pura 80 Ultra影像創作版套裝的魅力：
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據了解，該套裝主要面向專業視頻工作者、直播用戶、自媒體創作者等，旨在降低專業影像創作門檻。
套裝內含專用手機殼、跟焦供電側手柄、散熱器、FSND全光譜濾鏡、三檔調節mini補光燈、三腳架等。
據悉，手機殼是首款置入內走電系統的手機殼，自帶觸點，通過連接手柄為框體進行供電，自帶快拆接口。
跟焦供電側手柄內置5000mAh電池，可供手機和配件用電，手柄播輪可控制相機App變焦、錄製等功能。
值得一提的是，該創作套裝還支持外接鏡頭，鏡頭支持8倍光學變焦，可以讓華為Pura 80 Ultra秒變專業相機。
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目前，鐵頭華為Pura 80 Ultra創作套裝已開啟百人體驗官招募，招募對象為華為Pura 80 Ultra準用戶，篩選規則為自然抽取，將於7月1日公布招募名單。
作為影像機皇，Pura 80 Ultra不僅採用更強的國產一英寸主攝，還行業首創一鏡雙目長焦鏡頭，集成3.7x中長焦與9.4x超長焦光學焦段，共用1/1.28英寸主攝級超大底傳感器。
華為常務董事、終端BG董事長餘承東在發布會上直言，這是華為歷史上最昂貴的相機模組。
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