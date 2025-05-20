華為鴻蒙電腦MateBook Pro　跨設備互聯體驗有驚喜：領先Windows

政企、教育、醫療、金融、交通等領域普及國產化信創電腦已經是大勢所趨，這幾年湧現出了不少產品，筆者也有幸體驗過其中的幾款。但到目前為止，能與MacBook和高端Windows PC媲美的國產電腦產品，確實少之又少，想要全面取代、普及仍需時日。



一、前言

2025年5月19日，華為推出了旗下首款鴻蒙電腦——MateBook Pro。像華為這樣體量的企業，從硬件到系統再到軟件搭載真生屬於國人的電腦，勢必會給行業帶來翻天覆地的變化！

MateBook Pro（快科技提供）

MateBook Pro沿用了此前MateBook X Pro的模具，並升級了部分配置，因此在做工方面完全不用擔心。

首先是屏幕！

MateBook Pro是業界首款搭載OLED護眼雲晰柔光屏的筆記本，屏幕尺寸14.2英寸，峰值亮度1000nit，分辨率3120*2080。

這樣的屏幕素質比起以往的MateBook X Pro有過之而無不及，當然也不會輸給高端Windows商務本。

另外還配備了32GB LPDDR5內存和2TB PCIe 4.0 SSD，電池容量80Wh，輕辦公場景連續使用超過10小時，續航時間比MateBook X Pro 2024高了不少。

當然，華為電腦的亮點從來就不在於硬件！

生態方面，此前的MateBook X Pro憑藉華為分享、超級終端、星閃連接等功能，領先友商不止一個身位。

如今，MateBook Pro首次帶來了萬眾期待的鴻蒙電腦系統，尤其是配合華為手機、華為平板，無論單機還是全場景體驗必然都是顛覆性的！接下來我們就逐一體驗。

二、外觀

HUAWEI MateBook Pro（快科技提供）

鴻蒙電腦，也就是華為Matebook Pro，延續了此次前Matebook X Pro的外觀設計，但重量更強一些，淨重只有970g，2根手指就能夾走。

14.2英寸的OELD顯示屏，峰值亮度1000nit，分辨率3120*2080，PPI為264，刷新率120Hz。

MateBook Pro按鍵擁有1.8mm舒適鍵程，這在輕薄本中並不多見。再配合先減速後剎車的軟着陸方案，在體驗舒適手感的同時也能減少手指的疲勞。

此前鍵盤左下角的Win鍵變成了圓形的鴻蒙鍵，按一下可以打開鴻蒙開始菜單。

右邊Alt鍵旁邊新增了一個小藝智慧鍵，可一鍵喚醒小藝智慧助手。

超大尺寸的觸摸板，幾乎已經到了極限了。

背面非常整潔，正面沒有任何散熱柵格和標貼。

華為將進風口設計在了背面邊緣，下左右各有一個長條形的進風開孔，頂部是出風口。

機身有2個全功能的Type-C接口，支持PD充電、視頻輸出和文件傳輸。

機身右側有一個全功能的Type-C接口，旁邊是一個隱私按鈕，撥動自後可以開啟超級隱私，關閉攝像頭、麥克風以及位置訊息。

華為PC史上最重要的產品！首款鴻蒙電腦華為MateBook Pro評測

140W的Type-C充電頭，不僅可以給電腦充電，也能作為華為手機的快充。

三、HarmonyOS 5體驗

1、操作界面

HarmonyOS 5（快科技提供）

HarmonyOS 5的界面佈局與Windows相似度極高，即便是以前沒用過鴻蒙PC的用戶，也能輕易上手。

2、觸控體驗

先看觸控板。

MateBook Pro的觸控板支持多種手勢操作，三指上滑懸停，就可以呼出多任務中心；三指直接上滑可返回桌面。

整個過程絲滑流暢，這是在Windows上所沒有的觸控板體驗。

接下來是支持10點觸控的OLED顯示屏。

手指觸控網頁邊框就可以自由拖拽網頁，滑動2根手指可以縮放網頁。

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和Windows觸控本不同，鴻蒙電腦用手指在屏幕上觸控操作時，只需輕輕單擊桌面圖標就可以打開應用。

可以說是將手機平板上的操作體驗帶到了電腦上，比Windows PC好用太多了。

當使用鼠標操作時，雙擊鼠標左鍵就可以打開應用，和Windows一樣。

3、B站視頻播放

使用安卓平板播放在線視頻，每次切換下個視頻都需要等待一小段時間，但鴻蒙電腦完全不需要等待。

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我們連續快速切換了五六個視頻，每次切換時都感受不到停頓時間，完全不用等待，也無需緩衝就直接播放視頻。

4、辦公體驗

Windows上的WPS（快科技提供）

這是Windows上的WPS。

鴻蒙電腦上的WPS（快科技提供）

這是鴻蒙電腦上的WPS，使用體驗與Windows PC幾乎一模一樣。

Windows PC上擁有的WPS表格的數據、圖表、公式、演示視圖、對象等等功能，在這裏都能實現。

如果僅僅是用來辦公，鴻蒙電腦完全夠用，使用體驗甚至超越了Windows PC。

5、超級終端

在手機平板與筆記本的交互方面，華為「超級」技術雖然一直被各大PC廠商競相模仿，但在體驗方面，MateBook Pro顯然要遠遠強於所有同類產品。

（快科技提供）

鴻蒙手機與鴻蒙電腦，只需要登錄相同的華為賬號，靠近之後，就會發現對方，這個時候手機屏幕就會出現在電腦屏幕上。

無需使用數據線連接，手機和電腦電腦文件可以相互拖拽。

6、鍵鼠與剪貼板共享

手機和電腦進入設置->多設備協同打開鍵鼠共享，就可以使用一套鍵鼠同時控制2個鴻蒙設備。

開啟鍵鼠共享後，2台設備的剪貼板也互通了。

我們在手機上覆制一段內容，可以直接粘貼在筆記本的文本框中。

7、小藝智能助手

小藝智能助手在HarmonyOS 5中有特殊的地位，華為單獨設計了一個小藝智慧鍵，可以一鍵啟動小藝智能助手。

左邊圓形的鴻蒙鍵，按一下可以打開鴻蒙開始菜單。

右邊的小藝智慧鍵，可一鍵喚醒小藝智慧助手。

小藝智能助手的能力非常豐富，不僅僅只限於快速回答你的提問、運行用戶發出的指令，還能執行復雜的工作任務。

比如在提出「根據xx文檔的內容，生成一份年終總結PPT」之後，小藝就會調用WPS來創建提綱，並根據用戶選擇的模板來生成幻燈片。

四、Windows 11虛擬機系統體驗

鴻蒙電腦的生態還在起步階段，目前已有300+的原生HarmonyOS 5應用，可以滿足大部分辦公、影視娛樂需求。

如果HarmonyOS 5暫時還沒有的應用，鴻蒙電腦系統內置了一個Oseasy虛擬機，只需簡單3步就可以配置好Widnows 11虛擬機。

根據華為的說法，Widnows 11虛擬機可以兼容90%的X86應用，下面我們就來體驗一下。

1、安裝Win 11虛擬機

Win 11虛擬機（快科技提供）

安裝Windows虛擬機非常簡單，打開自帶的Oseasy虛擬機，就可以直接創建。

Oseasy虛擬機（快科技提供）

默認給Windows 11虛擬機分配6核8GB內存，而鴻蒙電腦擁有8個核心和32GB內存，可以根據自己的需求進行取捨。

完成設置後，大概15分鐘左右時間就能裝好Windows 系統。

2、應用體驗

Photoshop（快科技提供）

這是Photoshop 2022，我們進行了一些簡單的操作，運行起來流暢度可以接受。

PotPlayer播放器（快科技提供）

這是在Oseasy應用商店下載的PotPlayer播放器，播放本地1080P50幀，碼率為20Mbps的高清視頻，沒有出現掉幀的情況。

To Desk應用（快科技提供）

這也是在Oseasy應用商店下載To Desk應用，運行起來完全沒有問題。

此外我們還安裝了十數款非Oseasy商店應用，除了Adobe Premiere之外，其他軟件都能運行。

五、續航測試

1、視頻續航測試

測試時屏幕亮度調為50%，音量也是50%，系統開啟節能模式。

續航測試（快科技提供）

續航測試（快科技提供）

晚上6點10分開始播放B站《凡人修仙傳》，此時電量100%。

11點09分，也就是5小時之後，電量為53%。

由此估算，華為Matebook Pro在滿電狀態下能持續播放10小時35分鐘的在線1080P視頻。

六、小結

從某種角度來說，Matebook Pro就是華為PC史上最重要的產品。

此前的Matebook X Pro雖然擁有獨一無二的互聯體驗，但它是一台基於Windows操作系統的電腦。

現在華為將「超級終端」、「鍵鼠共享」、「跨設備互聯」、「手眼同行」、「星閃」、「星盾安全」等等技術帶到了自研的HarmonyOS 5中，將國產電腦產品的使用體驗首次拔到了能與頂級Windows PC相媲美的高度，為國產電腦的普及掃除了最大的障礙！

在使用體驗上，Matebook Pro流暢的讓人吃驚！Word文檔、應用App都能做到秒開，無需等待，這方面也與華為多年來在文件系統上的深入優化息息相關，畢竟多年前華為手機的4K隨機性能就數倍於友商競品，在系統響應速度方面。

再比如觀看在線視頻時，每次切換下個視頻都需要等待一小段時間，現在鴻蒙電腦無需等待，點擊即播放。

Matebook Pro（快科技提供）

作為一家傳統的PC廠商，微軟似乎不太知道該如何優化Windows系統的觸控操作體驗。玩過Windows平板的人，很多都是被它繁瑣的操作折磨的心力憔悴，這也是Windows平板一直沒能普及的原因所在。

華為正好相反，這家廠商在手機領域深耕20多年，進入PC領域之後一直不斷創新，從最初的「一碰傳」到「多屏協同」、「超級終端」，再到如今的「鴻蒙互聯」，華為一直在優化旗下PC產品是多端互聯體驗。再加上手機平板上一脈相承的HarmonyOS 5，毫不誇張的說，鴻蒙電腦在操作體驗上已經超越了Windows PC！

當然，作為新生的電腦操作系統，HarmonyOS 5在應用的多樣性上離Windows系統還有一定的差距。

華為正在全力推動HarmonyOS 5發展，現在已有300+融合生態完成適配、2000+融合生態應用加速適配。

對於HarmonyOS 5暫時還沒有適配的應用，鴻蒙電腦系統內置了一個Oseasy虛擬機，可以兼容90%的X86應用，使用體驗相當一台ARM版的Windows PC。

隨着華為逐漸完善HarmonyOS，相信未來會有更多的信創電腦進入鴻蒙生態圈。或許不出幾年，我們的辦公桌上都會是鴻蒙電腦。

未來怎麼樣，誰知道呢！

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