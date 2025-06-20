豐澤開倉特賣場6月20直擊｜千四買iPad Air 大量手機平板家電劈價
撰文：鍾世傑
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豐澤開倉特賣場 2025年6月20日現場直擊｜2025年6月20日至6月29日、豐澤荃灣沙咀道特賣場再度開倉，三星S24+ ＄3,078、iPad Air (3代) ＄2,520 、iPad（10代）$1,470，仲有 M3 Macbook Air 陳列品一樣好平！場內還有Dyson、小米、Panasonic家電；仲有大量雪櫃、空清機、冷氣機、洗衣機陳列品、整修品劈價出清，馬上公開現場直擊圖片。
荃灣豐澤特賣場定期舉行開倉，出清各分店的陳列品及整修品，包括手機、電腦、iPad平板、MacBook筆電、各種家電、電視、Soundbar等；更特設$100+/$300+/$500+專區，按價錢尋寶，排長龍入場就算搶不到廣告上的劈價產品，最少都執幾件超平筍貨戰利品！記者留意到今次都幾多款式算新的Apple筆電，2024年款 M3 Macbook Air 13吋款，機身新淨只售$4000。另外還有11吋及13吋的M2 iPad Air，以及其他小米平板。
豐澤開倉特賣場｜精選產品
特設100+/200+/300+/400+／500+專區
豐澤開倉特賣場｜精選值得快搶產品👇👇
📱iPad及其他平板電腦、智能手機、智能手錶、藍牙耳機
+3
智能手機
+11
智能手錶及藍牙耳機
+7
🖥手提電腦/屏幕/打印機
+29
🎧喇叭及電視影音類別
+16
📺小家電（煮食、清潔、美容）
+46
📺大型家電（無葉風扇、冷氣機、雪櫃、空清機等等）
+45
今次特賣場有什麼筍貨可搶？先回顧去年特賣場開售重點數碼產品及家電，好讓大家有心理準備。
荃灣豐澤開倉特賣場2024 6月詳情
日期：2025年6月20日至6月29日
時間：每日早上11:30至晚上8:00 （首兩日之11:30 – 15:30更是VIP 會員特定時段）
店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓
所有產品限量發售，售完即止