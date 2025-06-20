豐澤開倉特賣場 2025年6月20日現場直擊｜2025年6月20日至6月29日、豐澤荃灣沙咀道特賣場再度開倉，三星S24+ ＄3,078、iPad Air (3代) ＄2,520 、iPad（10代）$1,470，仲有 M3 Macbook Air 陳列品一樣好平！場內還有Dyson、小米、Panasonic家電；仲有大量雪櫃、空清機、冷氣機、洗衣機陳列品、整修品劈價出清，馬上公開現場直擊圖片。



豐澤開倉特賣場3月直擊

荃灣豐澤特賣場定期舉行開倉，出清各分店的陳列品及整修品，包括手機、電腦、iPad平板、MacBook筆電、各種家電、電視、Soundbar等；更特設$100+/$300+/$500+專區，按價錢尋寶，排長龍入場就算搶不到廣告上的劈價產品，最少都執幾件超平筍貨戰利品！記者留意到今次都幾多款式算新的Apple筆電，2024年款 M3 Macbook Air 13吋款，機身新淨只售$4000。另外還有11吋及13吋的M2 iPad Air，以及其他小米平板。

人人排隊狂搶iPhone、iPad等特價電子產品

豐澤開倉特賣場｜精選產品

特設100+/200+/300+/400+／500+專區

豐澤開倉特賣場｜精選值得快搶產品👇👇

📱iPad及其他平板電腦、智能手機、智能手錶、藍牙耳機

+ 3

智能手機

+ 11

智能手錶及藍牙耳機

+ 7

🖥手提電腦/屏幕/打印機

+ 29

🎧喇叭及電視影音類別

+ 16

📺小家電（煮食、清潔、美容）

+ 46

📺大型家電（無葉風扇、冷氣機、雪櫃、空清機等等）

大型家電（無葉風扇、冷氣機、雪櫃、空清機等等）

大型家電（無葉風扇、冷氣機、雪櫃、空清機等等）

大型家電（無葉風扇、冷氣機、雪櫃、空清機等等）

+ 45

今次特賣場有什麼筍貨可搶？先回顧去年特賣場開售重點數碼產品及家電，好讓大家有心理準備。

荃灣豐澤開倉特賣場2024 6月詳情

日期：2025年6月20日至6月29日

時間：每日早上11:30至晚上8:00 （首兩日之11:30 – 15:30更是VIP 會員特定時段）

店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

所有產品限量發售，售完即止

