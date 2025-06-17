冷氣機選購心得｜來到酷熱的夏天，冷氣的確是不能不開，匹數、品牌、分體式or窗口機、變頻or定頻，面對市面上琳瑯滿目的冷氣品牌與型號，如何挑選一台既適合需求又高性價比的冷氣呢？下將結合專業建議，為你提供選購冷氣機的實用心得。



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選購冷氣注意點 1｜匹數：依房間大小與條件決定

蜘蛛俠的Ben叔叔講過「地方愈大、冷氣匹數愈大」；冷氣的「匹數」代表其制冷量，是衡量冷氣效能的重要指標。冷氣機的匹數選擇應根據房間大小（以平方呎計算）來決定，選擇過大的匹數容易浪費能源，過小則可能無法有效降溫， 以下是一個大致的參考：

·50-70平方呎: 3/4匹

·80-100平方呎: 1匹

·110-150平方呎: 1.5匹

·160-200平方呎: 2匹

·210-250平方呎: 2.5匹

配合循環扇更慳電

此外亦要考慮家居的高度（樓層數）、安裝冷氣的方向、隔熱條件等都會影響匹數選擇。例如住頂樓、還要西斜，隔熱效果差，就要追加多一點匹數，以確保制冷效果。但你選可以考慮以循環扇去加強冷氣的送風效果，令家中各處都感受到涼意。

選購冷氣注意點 2｜定頻與變頻：舒適與節能的權衡

選窗口機還是分體式冷氣機，很多時會受住所安裝條件影響，不由你自由選擇。反而揀定頻還是變頻，就比較多人不懂去選。過去，變頻冷氣的定價的確偏高，但變頻能調節壓縮機運轉速度，保持穩定溫度，能提供更舒適的體感，更重要是節能30%以上，長遠計電費節省不少，可說是先苦後甜，是更值得投資的選擇。

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選購冷氣注意點 3｜能效等級：選擇節能產品

香港機電工程罯有簽發「能源效益標籤」可以幫大家選購，1級比2／3級更省電，不單能節省大量電費，又提供更穩定的性能與安靜的運作環境。

此外，近年為了令電器更加環保，還有一個新的「CSPF值」參數幫助買家選機，消委會亦做過評測報告。

選購冷氣注意點 4｜功能需求：根據實際需求選擇

新一代冷氣機提供多種附加功能，又可以用手機app遠距離控制，做到送風模式、自動清潔、防直吹等實用功能，可建議資金及需求去選購，別為不實用的功付出多餘金錢。

自動清潔：能減少內部灰塵累積，但仍需定期人工清潔。

送風模式：只吹送空氣不啟動製冷，可幫助排出冷氣機內部的濕氣、避免發霉。

防直吹功能：適合長時間開冷氣的空間，避免冷風直接吹向人體。

APP智控功能：適合追求智能生活的消費者，可實現遠端操控，並不是必要的功能。

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選購冷氣注意點 5｜品牌選擇：重視品質與售後服務

選擇知名品牌如格力、美的、海爾等，可獲得更穩定的品質與完善的售後服務。保養通常分為「全機保養」和「壓縮機保養」兩部分，平均提供1到3年全機保養，將5年壓縮機保養，具體保養期限會因品牌和型號而異，以下是一些香港知名冷氣機品牌的保養期整理（只供參考、以品牌官方資料為準）：

金章牌：窗口式冷氣機保養期2年，壓縮機保養期5年。

大金：標準保養期全機1年、壓縮機5年，購買後一個月完成網上登記，全機保養升級為2年。

樂聲牌(Panasonic)：冷氣機保養期1年，部分型號壓縮機保養期5年。

LG：部分冷氣機壓縮機保養期為10年，需另行查詢。

日立(Hitachi)：冷氣機壓縮機保養期5年，部分變頻壓縮機保養期為10年。

惠而浦(Whirlpool)：窗口式冷氣機保養期為3年。

Rasonic：全機保養通常為1年，壓縮機保養通常為5年。

Sharp：窗口式冷氣機保養期為3年，壓縮機永久保用；分體式冷氣機保養期為1年，壓縮機保養期為5年。

海爾：香港區提供1年全機保養，其他資料需向官方查詢。

美的：定頻機全機保養期3年／變頻機全機保養期7年、壓縮機10年。

總結：選購冷氣機時，應綜合考慮房間大小、匹數需求、定頻或變頻類型、能效等級、功能實用性，以及品牌口碑與售後服務。適當的選擇不僅能帶來舒適的居家環境，還能有效節省長期使用成本。希望以上心得能幫助您挑選到最適合自己的冷氣機！

