台藝人FaceBook點擊下載假量血壓App　手機即中毒　三招防中伏

老人家都需要定時量血壓，如果跟你說裝個app就能手機量血壓，正常都會不宜有詐裝來試試，那會想到其實是陷阱。近日，60歲台灣藝人藍心湄在Facebook上分享，早前在 Facebook 上看到一則宣稱能「按手指就可量血壓」的應用程式廣告，出於好奇點擊並下載後，竟發現手機出現異常，疑似中毒，導致大量廣告跳出、系統反應異常，甚至懷疑個資恐已外洩。她隨後於 Facebook 發文警惕粉絲「不要亂下載」。



這類廣告雖然披著「健康科技」的外衣，實際卻是詐騙與黑客攻擊的陷阱。藍心湄提到的 App 並非個案類似「指紋量血壓」、「自拍檢測癌症」、「手機測心跳」等看似神奇的健康工具，在 Facebook、Instagram 甚至 Threads 等平台上屢見不鮮。這些 App 特別偏好鎖定年長族群，透過誇大宣傳及耸動標題，引誘用家點擊下載，一旦安裝，便可能引爆一連串的手機中毒問題。

不少受害者留言表示，自己也曾在下載類似 App 後出現廣告跳窗不斷、手機速度驟降，甚至無預警跳轉到陌生網站。一名網友無奈地說：「原本想監測血壓，結果反倒氣到血壓飆高。」還有人表示曾誤信某 App 可用相機照手掌偵測糖尿病，結果點進去後卻被引導到要求填寫個資與信用卡資料的釣魚頁面，驚覺不對勁時，手機已無法正常運作。

這些惡意 App 藉由冒充「健康管理工具」的包裝，成功取得用家信任，進而安裝程式，目的是大量收集個資、強制推送廣告、甚至設置後門程式來遠端控制手機。有些 App 更進一步串連釣魚網站，要求用家輸入銀行帳戶密碼、身份證號碼、信用卡資訊等敏感資料，等到用家察覺時，損失早已造成。

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面對這樣的資安威脅，其實可以用以下三招避免中伏：下載任何 App 時，都應透過官方的 Google Play 或 Apple App Store 等平台下載。另外，在收到這類廣告﹑電郵﹑SMS時，應保持懷疑態度，想一想是否真有可能「用手機按手指就能測血壓」這麼神奇的事，或者是突然被告知中獎，也不應亂點入附件中的連結，以及輕易輸入個人資料。第三，定期更新手機OS系統與安裝防毒軟體，將潛在風險降至最低。