Noble FoKus Amadeus 藍牙耳機試聽報告｜Noble Audio 這家美國耳機品牌，由人稱「Wizard」的聽力學博士 Dr. John Moulton 主理，近年推出CM級機款及頂級音效的「 FoKus 真無線藍牙耳機系列」，在外觀設計及音色兩方面都異常出色，2024年的 Rex5 憑藉 Audiodo 技術和支援 LDAC 制式而大受歡迎，今年Noble 推出了改良版「Noble FoKus Amadeus」，定價更親民，但音色卻保持同樣高質。



紅黑配色典雅外觀｜佩戴感猶如CM耳機

Amadeus 延續了 FoKus 系列的設計風格，靈感來自 Noble 的高端入耳式監聽耳機（IEM）。這款耳機採用誘人的紅黑配色，令記者聯想到古典而優雅的紅木紋桌面，不僅外觀像高端 IEM，佩戴感也相似。雖然聲管較為突出，但由於外殼輕巧，能自然地貼合耳朵，不會產生額外壓力。

這款耳機採用誘人的紅黑配色，令記者聯想到古典而優雅的紅木紋桌面。（鍾世傑 攝）

豐澤開倉特賣場6月20直擊｜千四買iPad Air 大量手機平板家電劈價

8.3mm三層複合振膜單元

Amadeus 採用 8.3mm 鈦陶三層複合振膜動圈，雖然單元較大，但音量並不如其他 FoKus 耳機那麼高，而是更接近森海塞爾 Momentum 4 或 Bowers & Wilkins Pi8 的水準。透過 Noble FoKus 應用程式，用戶可以使用均衡器和 Audiodo 個人化音效調整，應用程式介面直觀且連接迅速。

Amadeus 採用 8.3mm 鈦陶三層複合振膜動圈，雖然單元較大，但音量並不如其他 FoKus 耳機那麼高。（鍾世傑 攝）

聲管較為突出，但由於外殼輕巧，能自然地貼合耳朵，不會產生額外壓力。（鍾世傑 攝）

藍牙4.5 支援 LDAC 及 aptX Adaptive｜電池續航不俗

Amadeus 搭載高通 QCC3091 晶片，支援藍牙 5.4 和多點連接。配對速度快，連接範圍廣，並支援高品質的 LDAC 編碼，這對 Android 用戶是一大優勢。Amadeus 單次充電可使用約 8-12 小時，搭配充電盒總計可達約 40 小時的使用時間。

Amadeus 單次充電可使用約 8-12 小時，搭配充電盒總計可達約 40 小時的使用時間。（鍾世傑 攝）

音場表現

Noble Audio 的藍牙 IEM 通常擁有比市場上大多數無線耳機更強的音場。Amadeus 也不例外，提供寬廣的立體聲場，讓樂器能夠準確定位。雖然垂直方向的音場高度不是特別突出，但整體音場並不會因此感到受限。Amadeus 展現出令人印象深刻的立體維度，音像定位能將聲音元素向前推進，形成更複雜的空間層次感，適合收聽現場收音的live演出作品。

平滑而細膩，喜歡亮麗高音的聽眾會對其表現感到滿意，尤其是在呈現清脆、通透的女聲時。（鍾世傑 攝）

三頻表現：

低頻：如果你在尋找低音強勁的藍牙耳機，Amadeus 可能不是首選。其低頻控制緊密且有一定重量感，但不會產生轟鳴感，整體低音調性更注重動態表現，呈現出平滑的律動和厚重感。



中頻：Noble FoKus Amadeus 是市面耳機中，中頻音域做得比較出色的機款；沒有設定EQ的出廠默認狀態下，中頻有很強的力量和清晰度，樂器聲音外放明顯。解析度略顯朦朧，但仍然保持足夠的銳利度。



高頻：平滑而細膩，喜歡亮麗高音的聽眾會對其表現感到滿意，尤其是在呈現清脆、通透的女聲時。高頻緊湊，帶有微妙的亮度和閃爍感，完美補充了混音中的真實樂器聲音。



總結

Noble FoKus Amadeus 藍牙耳機憑藉優雅的設計、出色的音場和多功能性，成為音樂愛好者的理想選擇。雖然低音響應更注重控制而非衝擊力，但整體聲音特性、個人化選項和長效電池續航使其成為一款多功能且令人愉悅的產品。其實記者自己很喜歡 Noble 的中音，要不是Boble 要迎合一般聽眾追求重低音的取向，更大膽地突出 Amadeus 的中音，產品的個性會更出眾。如果你也有同感，或可以利用應用程式中EQ平衡器及 Audiodo 個人化工具再作微調。

Noble FoKus Amadeus 藍牙耳機憑藉優雅的設計、出色的音場和多功能性，成為音樂愛好者的理想選擇。（鍾世傑 攝）

單元：8.3mm 鈦陶三層複合動圈

頻率響應：20Hz – 20kHz

靈敏度：113 ± 2dB at 1kHz

阻抗：37 Ohm

輸出功率：3mW

晶片組：Qualcomm QCC3091

藍牙版本：5.4

藍牙編碼：SBC, AAC, aptX Adaptive, LDAC

電池： (耳機) 65mAh／ (充電盒) 500mAh

續航時間：單次 8-12 小時（關閉 ANC）/ 總續航 42 小時

降噪功能：主動降噪、通透模式、關閉降噪三種模式

特別功能：多點連接、真無線鏡像模式、智能開關

包裝內容：FoKus Amadeus 耳機／充電盒／布料收納袋／USB-C 充電線／6對不同耳塞（附收納盒）／使用說明書

定價：HK$2,498（ECT 3188 0767）

包裝內容：FoKus Amadeus 耳機／充電盒／布料收納袋／USB-C 充電線／6對不同耳塞（附收納盒）／使用說明書（鍾世傑 攝）

消委會藍牙耳機45款評測｜真無線部份25款樣本