iOS 26 iPhone Android 跨平台Air Drop功能開放｜蘋果同Google手機終於支援跨平台傳檔功能，讓 iPhone 用家終於可以與 Android 裝置無縫共享檔案與照片。名為 Wi-Fi Aware 的技術，標誌著 iPhone 多年來只能在自家品牌間無縫共享傳檔的限制被打破。



Wi-Fi Aware 是一項點對點無線傳輸技術，與Apple原有的 AirDrop 和 AirPlay 背後所使用的 Wireless Direct Link 技術類似，最大的不同在於它具備跨平台能力，不再只限於Apple裝置間互傳。藉由 Wi-Fi Aware，用家可以直接在 iPhone 和 Android 手機之間傳送檔案、相片、影片甚至畫面，無需透過中介網路、藍牙配對或專屬App，真正實現即時傳送。

Apple 這次選擇開放 Wi-Fi Aware 的開發框架給 App Store 上的第三方App開發者，意味著未來不僅僅是系統原生功能可以使用這項技術，連各種第三方App也可整合這項快速點對點連接能力。這對於需要高頻傳輸內容的 App，像是即時共享影像、螢幕畫面、影音串流、多人協作工具等。

除了 Wi-Fi Aware，本次 iOS 26 系統也同時引入另一項名為「Captive Assist」的實用新功能。這項功能專為連接公共 Wi-Fi 網路而設計，當用家在一部Apple裝置上完成登入咖啡店、機場或酒店的登入頁面後，其登入資訊可自動同步至其他 Apple 裝置，省去每次重複登入的麻煩。這意味著當 iPhone 連上公共 Wi-Fi 後，手上的 iPad 或 MacBook 可直接共用登入資訊，不用再次填寫表單或接受條款。

Captive Assist 功能目前雖仍未在測試版中開放，但根據代碼線索顯示，它預計會在 iOS 26 正式版推出時同步上線，並與 iPadOS 26 和 macOS Tahoe 相互連動。從用家體驗角度來看，這將大幅減少使用公共網路時的中斷與等待，特別是在旅途中或出差時更顯實用。

在設備相容性方面，Apple也列出了支援 Wi-Fi Aware 功能的裝置清單，涵蓋範圍從 iPhone 12 起至最新型號，iPad 則從第 10 代、iPad mini 第 6 代、iPad Air 第 4 代與各系列新款 iPad Pro 起。這樣的限制意味著部分舊款裝置將無法享受這項跨平台傳輸新功能。