iOS 26升級Wallet功能　數位ID驗證採端對端加密　僅限美國用戶？

根據科技網站 MacRumors 於 6 月 10 日發布的報道，蘋果公司將進一步加強在線身份驗證機制，並計劃在 iOS 26 系統中推出名為「Verify with Wallet on the Web」的新功能。該功能將在美國支援使用駕照或 Digital ID 進行年齡和身份的線上驗證。



該功能適用於 Safari 瀏覽器以及其他支援相關協議的瀏覽器和操作系統，預計將於今年秋季隨 iOS 26 正式發布。屆時，美國用戶將能夠利用其所在州發放的駕照或 Digital ID 快速完成年齡和身份驗證操作，整個過程無需上傳身份證件照片，而網站也僅能獲取姓名與出生日期等必要訊息。

iOS 26將升級Apple Wallet功能，在美國更支援使用駕照或 Digital ID 進行年齡和身份的線上驗證。（macrumors）

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蘋果方面指出，用戶在使用過程中將會明確知曉其數據將如何被使用，並決定這些訊息是否會被網站保留，以確保整個流程透明。此外，系統將採用端到端加密技術，防止身份訊息被瀏覽器或其他操作系統讀取。同時，ID 數據還將經過加密簽名處理，從而避免偽造風險。

用戶可通過 iPhone 掃描 QR 碼，並藉助 Face ID 驗證身份後分享數字 ID 相關訊息。值得一提的是，iOS 26 還支援第三方應用保存駕照訊息，即便部分州尚未實現與 Apple Wallet 的整合，用戶仍可藉助這些數據完成網頁端的身份驗證。

此項更新是蘋果在隱私與安全領域持續發力的又一舉措，預計將為用戶帶來更便捷、安全的身份識別體驗。

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