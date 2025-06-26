Melomania A100 真無線耳機速試短評｜Cambridge Audio 這個擁有超過50年高保真音響經驗的英國殿堂級品牌，其品牌老闆早前親自來港，宣佈以 Made by Music 為口號重新整理品牌風格，為標誌性的「英倫之聲」注入新風氣。品牌更在香港公開了最新型Melomania A100真無線耳機，以及串流擴音機「 Cambridge Audio Evo 150 SE 。



Cambridge Audio 表面立場免惹麻煩｜音樂愛好者非玩Spec「機」佬

Cambridge Audio CEO James Johnson-Flint，在香港活動中談及自己入行40年以上的回憶，並提及有次在SNS社交平台上向網民提問：「你覺得一套音響器材中，最重要是那個部分」，當中有人提到：「最重要的是：音樂」這回覆令品牌一眾高層如雷轟頂，究竟自己品牌有沒有沉迷追求高規格，變了「機佬」而忘了初衷：一切以享受音樂為先？他們認真思考，推出甚麼產品，才能夠令更多現代樂迷Enjoy Music？

Cambridge Audio CEO James Johnson-Flint

Cambridge 與香港說唱歌手 MastaMic 合作推出以 Melomania A100 為題的歌曲。

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新的方向．新的藍牙耳機

所以，今年 Cambridge Audio 換上全新logo，產品方面除了堅持最基本的三件頭老式HiFi，將集中開發All in One 串流擴音播放器以及無線藍牙耳機系列，望能集結愛好音樂的新知舊雨；我們將集中試玩當中的真無線藍牙耳機新作：Cambridge Melomania A100。

Cambridge Melomania A100真無線耳機｜藍牙罕有AB類放大層次豐富

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真無線耳機 Melomania A100 的概念，是讓用家在移動中也能享受到 HiFi 級的音質體驗。它繼承了另一機款 M100 的優點，繼續使用高階 Class AB 放大技術，搭配專屬調音的 10mm 釹磁單元，再加上全新的 DynamEQ 動態均衡技術，呈現出層次豐富、細節清晰且三頻平衡的聲音表現。記者覺得它的調音很「百搭」，無論是細膩的弦樂，還是英倫indie bank的強勁節拍，A100 都能忠實還原每個音符的情感。

Cambridge Melomania A100真無線耳機機身改良得更輕更細，穿戴感很好。

支援 LDAC 最夾android手機

而 A100 比起 M100 ，更追加了 LDAC 及 aptX Lossless 無損編碼格式支援能力，確保串流音樂的原始品質不會在傳輸過程中流失。對於追求極致音質的音樂愛好者來說，這無疑是一大福音。

Melomania A100 有黑／白兩色

智能體驗，個人化設定

除了耳機更新，手機程式 Melomania Connect 也全新升級，可以進行七段 EQ 手動微調及選擇六種音樂風格預設，甚至可以自訂並儲存專屬的音色設定。觸控功能全面可自訂，讓操作更符合個人習慣，甚至支援廣東話語音提示。

除了耳機更新，手機程式 Melomania Connect 也全新升級

藍牙 5.4 多點連接

升級至最新藍牙 5.4 規格後支援 Multipoint Connection 雙裝置連接功能，可以同時連結手機、平板、電腦等不同device，在工作與娛樂之間無縫切換。內建的六個咪高峰陣列大幅提升了通話品質，即使在嘈雜環境中也能清晰對話。

升級至最新藍牙 5.4 規格後支援 Multipoint Connection 雙裝置連接功能

持久續航，舒適佩戴

A100 全新設計的簡潔流線型耳機盒比 M100 更纖細，更人體工學設計與輕盈材質。單次充電可使用最長 11 小時，搭配充電盒總共可達 39 小時的使用時間。快充 10 分鐘充電就能享受 3 小時的音樂時光。（售價＄1,180 港元）

Melomania A100 單次充電可使用最長 11 小時，搭配充電盒總共可使用達 39 小時。

同場登場 Cambridge Audio Evo 150 SE

同日發表的新款串流擴音機「 Cambridge Audio Evo 150 SE 」，搭載 Hypex NCOREx「Tuned by Cambridge」Class D 放大技術，輸出功率達 2 x 150W，機邊設有可更換的木紋／黑色金屬面板。

搭載第 4 代 StreamMagic 串流平台，支援 Spotify Connect、TIDAL Connect、Qobuz、Amazon Music、Deezer、Roon Ready等主流音樂平台，亦兼容 AirPlay 2、Google Home、多房間系統等。售價港幣 19,800 元。