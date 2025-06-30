Cleer ARC 5 開放式AI真無線藍牙耳機｜一機玩齊杜比+THX空間音效｜香港愈來愈多人就算不是跑步打波，都改用開放式掛耳藍牙耳機，因為喜歡它不會塞起耳朵，能夠有更開揚的空間感。如果你都有同樣需要，新推出的美國貨：Cleer ARC 5 開放式AI真無線藍牙耳機可能適合你。



開放式耳機向來被人覺得音色不及入耳式好，還有嚴重漏音問題，但近年不少大廠都已一一解決；比如美國Cleer的ARC系列的最新產品Cleer ARC 5 開放式AI真無線藍牙耳機，就落重本搞科研，成為全球首款同時獲得 Dolby Atmos 與 THX Spatial Audio 360 認證的藍牙耳機，再配合自家 DBE 4.0 動態低音技術，聲場定位清晰、低頻扎實，人聲、環繞效果皆達影院級水準。

Noble FoKus Amadeus 耳機評測｜8.3mm三層複合振膜 LDAC高質體驗

Cleer ARC 5 開放式AI真無線藍牙耳機｜一機玩齊杜比+THX空間音效（鍾世傑 攝）

Cleer ARC 5 開放式AI真無線藍牙耳機｜一機玩齊杜比+THX空間音效（鍾世傑 攝）

Snapdragon Sound 平台 硬件火力全開

以為智能手機才會鬥核心跑分，想不到這款Cleer ARC 5 開放式藍牙耳機都採用了高通驍龍 qualcomm s5 sound platform gen 3（QCC5229）晶片，支援 24-bit/96 kHz 無損串流、aptX Lossless、LDAC 及 LE Audio；加上 Tensilica Xtensa HiFi 4 低頻處理晶片，運算速度較上代躍升 50 倍，無論 Hi-Fi 聆聽或雲端遊戲都零拖延。

Cleer ARC 5 開放式藍牙耳機都採用了高通驍龍 qualcomm s5 sound platform gen 3（QCC5229）晶片

Cleer AI 2.0 離線即享智慧功能

之所以用到手機級晶片，原來Cleer ARC 5 開放式AI真無線藍牙耳機真的內置AI。不過這部份就分2 part：買機即玩 Cleer AI 2.0 技術，線下提供 AI 體感控制、AI 聲境衡音、AI 雙向高清通話等離線功能；官方承諾 2025 年內加推大更新，可以連接某個知名線上 AI 模型，追加語音助手、即時翻譯及通話轉寫，讓耳機化身隨身 AI 助理。

Cleer ARC 5 開放式AI真無線藍牙耳機真的內置AI（鍾世傑 攝）

人體工學再進化 舒適穩定不入耳

除了以上一埋睇到你眼花的技術數字，耳機的設計也更加漂亮好戴，人體工學設計的機身，令到全新 16.2 mm 複合生物振膜單元更加貼近耳道，低音更加勁，而且漏音情況亦得到改善。醫療級矽膠耳掛更纖細柔軟，戴眼鏡或運動亦無負擔。新增實體按鍵，常用操作不必掏手機；耳機達 IPX7 防水汗雨無懼，充電盒內置 UV-C 消毒燈，潔淨更徹底。

醫療級矽膠耳掛更纖細柔軟，戴眼鏡或運動亦無負擔。（鍾世傑 攝）

耳機達 IPX7 防水汗雨無懼，充電盒內置 UV-C 消毒燈，潔淨更徹底。（鍾世傑 攝）

續航 60 小時 充電盒更迷你

單次播放 12 小時，連盒總續航達 60 小時；快充 5 分鐘可聽 2 小時。新款充電盒縮小體積，加入 1.6 吋 OLED 觸控屏與化妝鏡，支援自訂 16 張桌布，實用與美觀兼備。特別一提今次其觸控面板非常暢順，一個芒控制空間音放、EQ、電量查閱、尋找耳機等功能，甚至可以當相機remote；原來因為充電盒內的記憶體容量也增加了，介面亦由只可左／右slide改為十字操作，更加似打PS5直感好用。

一個芒控制空間音放、EQ、電量查閱、尋找耳機等功能，甚至可以當相機remote。（鍾世傑 攝）

音樂版／運動版 滿足不同需求

ARC 5 提供 Music（曜石黑：售＄1580）與 Sport（玄焰黑、曜金黑、輕羽白：售＄1580）前者偏向 Hi-Fi 音色，後者加入 Smart Sport EQ，會依運動節奏自動調聲。兩版皆支援 Cleer+ app 進行深度自定義設定，從 EQ、手勢到 AI 功能一手掌控。若你尋找一款開放式、真無線、長續航且擁有杜比 Atmos 與 THX 雙重空間音效的 AI 耳機，Cleer ARC 5 幾乎把所有「想要」一次打包，稱得上 2025 年最全能的 TWS 新旗艦。

ARC 5 提供 Music（曜石黑：售＄1580）與 Sport（玄焰黑、曜金黑、輕羽白：售＄1580）

女生必愛 Cleer Clip｜戴耳機等如戴頭飾

在Cleer ARC 5 產品發佈會上，廠方還表示了一款新概念產品：猶如美少女頭飾的「Cleer Clip 開放式頭戴 AI 藍牙耳機」，它利用了航天鈦與不鏽鋼鍛造，外形纖細如優雅頭鏈，僅 40g 超輕，長時間佩戴也零負擔。

女生必愛 Cleer Clip｜戴耳機等如戴頭飾（鍾世傑 攝）

頭帶與耳機預留吊飾孔，可自行加掛珠串、墜飾或絲帶，隨心 DIY，完美呼應女性日常穿搭。開放式聲學設計兼顧音樂享受與環境感知，美妝鏡、香氛條及 UV 殺菌功能更貼心照料生活細節，將時尚與科技融為一體。

頭帶與耳機預留吊飾孔，可自行加掛珠串、墜飾或絲帶，隨心 DIY，完美呼應女性日常穿搭。（鍾世傑 攝）

頭帶與耳機預留吊飾孔，可自行加掛珠串、墜飾或絲帶，隨心 DIY，完美呼應女性日常穿搭。（鍾世傑 攝）

但記者最欣賞其實是Cleer 想到將一款頭戴式耳機+充電盒「合體」成為一個「小手袋」，掛在女性的包包上超美觀。（預定於 2025 年 7 月中在香港正式上市）

但記者最欣賞其實是Cleer 想到將一款頭戴式耳機+充電盒「合體」成為一個「小手袋」，掛在女性的包包上超美觀。（鍾世傑 攝）