帶行動電源飛日本注意！兩項新政策　擺放位置﹑充電情況都有要求

近日內地爆發的行動電源自燃風波，除了令內地機場增加行動電源上機的限制，日本也同時收緊帶行動電源登機的要求。日本國土交通省近日宣布，將自7月8日起，針對攜帶行動電源搭乘飛機的乘客，實施全新規範，要求行動電源放置的位置，就算使用也有相應的規則要遵守。



根據日本國土交通省發布的公告指出，由於飛機內曾經多次發生行動電源因過熱或短路而產生濃煙、起火等狀況，且國際上也曾出現嚴重事故，因此日本決定從源頭進行管控，以進一步保障機上乘客與機組人員的生命財產安全。

具體來說，自2025年7月8日起，乘客搭乘日本航空公司（如全日空ANA、日本航空JAL、Peach、Jetstar Japan等）時，將需遵守兩項新的指引。首先，所有攜帶的行動電源不可以放置於頭頂行李艙中，而必須隨身放置在能夠隨時看得見、確認狀態的位置，例如座位前的椅背口袋或隨身行李內。這項規定的重點在於讓乘客與機組人員能第一時間察覺行動電源是否有異常發熱或冒煙情形，並立即採取應變措施，避免意外擴大。

其次，在機艙內使用行動電源進行充電時，也必須特別注意其擺放位置。無論是行動電源為手機充電，或是幫行動電源充電，都必須確保其處於視線可及範圍，禁止將其藏於座墊下方、背包內部或其他難以觀察的地方進行充電行為。同樣是為了避免乘客無法及時發現過熱、膨脹等異常情形，減少潛在風險。

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實際上，許多人對於行動電源的潛在危險性仍然存有誤解。行動電源內部大多採用鋰離子電池，這種電池具備能量密度高的優點，但也極其敏感，若遇高溫、外力撞擊、過度充放電或電芯缺陷，就可能導致熱失控，產生火花甚至爆炸。特別是在高空低壓環境下，這些風險更不容忽視。

值得注意的是，目前這項新政策適用於日本國內航班與日本的航空公司之國際航班，若搭乘其他航空公司（如長榮、國泰、韓亞航空等）飛往日本，則仍需依各航空公司既有政策為準。

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資料來源：國土交通省