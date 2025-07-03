深水埗「喜居」今日（3日）凌晨約 4 時，發生一宗致命火災意外，警方初步調查後發生，有機會是充電器短路引起，結果令客廳﹑房間嚴重大火。千萬不要輕視用電安全，很多時可能一次疏忽就會釀成不可逆的傷害。



大火發現在約凌晨 4 點，消防處於凌晨4時11分接獲報告後，調派10架消防車、3架救護車、58名消防及救護人員，動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。可是，在3樓平台位置發現一名男子不省人事，在現場被證實死亡，不排除是在逃生期間失足墮下致死。

警方初步調查後，相信單位懷疑有電線短路引致火警，有相機的鋰電池在客廳充電中，懷疑短路引起火警，令起火單位的客廳及房間都燒焦，其中客廳情況最嚴重。「喜居」居民在現場受訪時提到，火警期間嗅到燒膠味：「似燒着電器、垃圾嗰啲味。」

涉事單位火光熊熊。（讀者提供影片截圖）

3大用家安全貼士一定要知

基本上每日都會為各種電器充電，每日的習慣使用有機會令人忘記用電潛在的安全問題，不只要電器本身，充電器﹑電線﹑插頭﹑拖板都要注意使用時的安全性：

電線

當電線使用了一段時間後，有機會因磨損令電線外露，當電線裸露的正負極直接接觸時，可能會造成短路，甚至產生漏電或電氣火花，令電器起火。

插頭

插頭的狀態也會影響安全，如插頭已經變色（嚴重發黃）或變形裂開，可能代表插頭已老化、氧化。如發現有以上兩個情況，也應趕快更換和停止使用。

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拖板

日媒「あたらしい日日」根據日本配線系統工業會的資料指出，拖板的壽命大約只有5年。長期使用的拖板外觀上可能並未有太大變化，但內部的導電線有機會已經劣化，繼續使用可能會導致觸電，甚至火災。