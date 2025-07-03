話題作《機動戰士高達GQuuuuuuX》上周已完結，網民還不習慣星期二深夜沒有GQX看，還集體二創自己版本的第13集劇情。另外有一個網民角色投票亦在結局後公開結果；有指《GQX》集數過少，不足以深刻描寫原創角色的成長，反而一眾來自原作《高達0079》的舊角色人氣更強！不過最想像不到的是，在《GQX》駕駛高達的馬沙，排名竟然不敵兩條狗！其中一隻就是女主角「狂犬」瑪秋，另一隻又是甚麼狗？即睇《GQX》角色人氣排名。



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第10位：修治·伊藤（シュウジ・イトウ）

第10位：修治·伊藤（シュウジ・イトウ）｜神秘的紅色高達駕駛員

第十名是紅色高達的駕駛員，也是瑪秋憧憬對象的修治·伊藤。考慮到他是主要角色之一，這個排名比預期稍低，但考慮到故事到結局仍然沒有充分解釋其行動動機，也是無可奈何的。神秘美少年的要素很強，穿背心仔駕駛高達，令人想起《W》的希羅，在戰鬥中的活躍也是人氣要點。

網民回應：

「平常相當恍惚，但戰鬥中表情豐富的對比很棒」

「神秘的氛圍和高超的駕駛能力很吸引人」

「謎團很多的角色，總是讓人一直想著他」



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第9位：杜·村雨（ドゥー・ムラサメ）

第9位：杜·村雨（ドゥー・ムラサメ）｜短暫而強烈的印象

村雨研的強化人間杜·村雨（Two Murasame）獲得第9名。雖然幾乎只在一話中活躍就早早退場，但收到了許多「希望能活得更久」的聲音。台詞並不多，但傳達出她對身為強化人間感到自豪，這在《高達》系列中是少見的類型，成為令人印象深刻的要素。

網民回應：

「以僕（ぼく）作自稱的可愛女孩子，是強化人間但思想很強，很喜歡」

「可愛，希望能活得更久」

「對身為強化人間感到自豪這點很好」



第8位：歌茉里·哈高特（コモリ・ハーコート）

第8位：歌茉里·哈高特（コモリ・ハーコート）｜軍人與少女的反差

自護公國軍少尉兼索多恩（綠馬號）船員歌茉里·哈高特獲得第8名。迷你裙加絕對領域的視覺吸引人氣，同時她偶爾展現的不像軍人的言行反差也讓許多人著迷。在終盤與瑪秋的互動中存在感增強，如果投票期間不同，可能會有更高的排名。

網民回應：

「雖然是軍人但有辣妹感，反差很好」

「不像軍人的行為讓人感到初嫩感」

「每次表情豐富，果然絕對領域是決定性因素」



第7位：馬沙·阿斯洛布（シャア・アズナブル）

第7位：馬沙·阿斯洛布（シャア・アズナブル）｜永遠的紅彗星

《高達》系列的招牌角色之一馬沙·阿斯洛布獲得第七名。在投票時點幾乎只有一年戰爭篇的出場，卻能擠進這個排名實在不愧是馬沙。始終冷靜從容行動的帥氣之外，投票理由中「很有趣」的評論很多也很有馬沙的特色。如果再遲一點開始投票，「美少女轉身變」一幕應該為馬沙賺取更多人氣，加上原聲優池田秀一在最終回參演，排名必定更高。

網民回應：

「戰略性且冷靜，但執念很強的地方很有魅力」

「在令和時代重新發現了馬沙·阿斯洛布爾這個角色的魅力」

「因GQuuuuuuX而開始看高達的新人表示，很難不喜歡這位言行瘋狂天才帥哥」



第6位：詩子·菅井（シイコ・スガイ）

第6位：詩子·菅井（シイコ・スガイ）｜屬性過載的人妻衝擊

在第4話中留下鮮烈印象後退場的詩子·菅井獲得第6名。雖然只是一話限定的客串角色，但人妻、有孩子、新人類、王牌駕駛員等屬性過載的濃厚角色性帶來了驚人的衝擊力。評論中壓倒性地多是惋惜她過早退場的聲音，作為《高達》系列中前所未見的類型，甚至有觀眾表示因為詩子而覺醒了新的癖好。

網民回應：

「人妻兼母親兼撃墜王兼無自覺新人類，這種屬性組合被完美描繪真是太棒了」

「人妻加上後髮有白髮混雜，不是很棒嗎？」

「童顏人妻王牌駕駛員這種過度的屬性組合太棒了」



第5位：艾古沙貝·奧立弗（エグザベ・オリベ）

第5位：艾古沙貝·奧立弗（エグザベ・オリベ）｜值得同情的努力家

在弗拉納根機關長大的自護新人類艾古沙貝·奧立弗獲得第5名。關於艾古沙貝的評論中，「可憐」「想要應援」的比例壓倒性地多。明明能力超強，未開動Omega裝置的GQX衣至根不想他的操作反應，然而Omega裝置只喜歡女性駕駛員，實未艾古沙貝之罪。另外，最終大戰駕駛強人與沙利亞大戰也超帥，戰鬥表現也是人氣點之一。

網民回應：

「比較容易共鳴，既可憐又讓人想要應援」

「性格良好的新人類在高達系列中是珍貴且絕對會吃苦的角色，所以想要應援」

「真面目又努力，即使遭遇痛苦也不會責怪或嫉妒他人的善良溫柔人格」



第4位：博美拉尼亞（ポメラニアン）

第4位：博美拉尼亞（ポメラニアン）｜意外的療癒存在

第4名竟然是積積飼養的博美犬「博美犬」，這個排名實在出乎意料。作為波美拉尼亞隊的吉祥物，雖然確實很可愛，但能排到這個位置真是令人驚訝。在充滿個性強烈角色的作品中，波美拉尼亞成為了某種「療癒」的存在。但排名比馬沙更高，真是令紅彗星情何以堪。

網民回應：

「太可愛了！！！絕對要平安無事。沒想到現實中也喜歡的波美拉尼亞會登場」

「毛茸茸的程度最棒！」

「故事中唯一純真可愛的生物」



第3位：娜安（ニャアン）

第3位：娜安（ニャアン）｜雙面性格的反差萌

第2女主角娜安獲得第3位，與第4名的波美拉尼亞僅有微小差距。作為與主人公瑪秋並列的主要角色，進入前三名是理所當然的結果。許多評論提到她小動物般健氣的可愛，同時駕駛機動戰士時的巨大反差也魅力十足。被瑪秋問到為何要加入自護軍，她率直地回應「我也不知道為何」，反而突顯了人在江湖有時不知不覺就隨波逐流的無奈；她不器用但努力生存的姿態獲得了觀眾的共鳴和支持。

網民回應：

「角色設計+CV石川由依+雙重人格般的雙面性反差讓我完全著迷」

「冷酷美人的外表配上貓咪般可愛聲音的反差很棒」

「製作餃子想要和好的地方很健氣很可愛」



第2位：天手·讓葉（アマテ・ユズリハ）

第2位：天手·讓葉（アマテ・ユズリハ）｜狂犬女主角

作為主人公的天手·讓葉（瑪秋）獲得第2名。雖然惜敗於「綠毛叔叔」沙利亞·布魯，但仍展現了身為主人公的高人氣。她在《高達》系列主人公中特別突出的瘋狂行動力和狂犬般的性格成為主要人氣因素。觀眾對她會做出什麼行動的期待感，以及對真實青春期特有情感的共鳴，都是受到喜愛的原因。黑澤朋世的配音演出和視覺設計也獲得大量好評。

網民回應：

「不是容易相處安易的好孩子設計，像被放出的箭一樣瘋狂的角色性格很有魅力」

「無論處於甚麼逆境，都能頑強生存的樣子讓人尊敬」

「對偽重力、難民壓迫、大人便宜等壓迫的反抗精神很動人」



第1位：沙利亞·布魯（シャリア・ブル

第1位：沙利亞·布魯（シャリア・ブル）｜綠毛叔叔壓倒大勝

以壓倒性的票數差距奪得第一名的是被稱為「綠毛叔叔」的沙利亞·布魯。他獲得的票數是第二名的近兩倍，成為當之無愧的人氣王。許多原本熟悉《機動戰士高達》的粉絲都驚訝地表示「沒想到在令和時代，沙利亞·布魯會以這種形式受到矚目」。更令人印象深刻的是，許多觀眾因為沙利亞·布魯的存在而開始觀看《機動戰士高達》或《GQX》，顯示他對作品人氣的重大貢獻。

網民回應：

「冷靜沈著的羅曼史灰髮帥氣大叔天才新人類真是太棒了」

「強到反則的新人類能力與大人的沉穩兼備實在太犯規了」

「因為他的角色設計深受吸引，也因此開始觀看初代高達」



第11位以下排名：

第11位： 基絲莉亞・薩比（キシリア・ザビ）

第12位：法斯古·歐姆（バスク・オム）

第13位： 哈羅（ハロ）

第14位：德廉（ドレン）

第15位： 環・讓葉（タマキ・ユズリハ）

第15位：蓋茲・凱帕（ゲーツ・キャバ）

這次投票結果既有預期中的排名，也有令人意外的結果。特別是夏利亞·布爾以壓倒性優勢獲得第一名，作為從一年戰爭篇就持續出場的少數角色之一，可說是影子主人公的存在，這個結果相當有說服力。