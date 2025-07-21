不少香港玩家會入手日版 Switch 2，但原來不只要有日本地區的 Nintendo Account﹑睇日語介面，一個更重要的問題是，Switch 2 水貨機在香港使用後，如壞掉的話居然完全沒有任何官方保養。



近日，任天堂官方針對 Switch 2 日版主機的使用與保養條款發出明確聲明，特別指出「日本語・國內專用モデル」不建議在海外使用，並且不會為在海外使用後發生的任何故障或異常提供保修與維修服務。這項公告意味著，即使玩家購買的是全新 Switch 2，只要不是於原銷售地區內使用，一旦出現問題，任天堂也有權拒絕提供任何形式的支援。

Nintendo Switch 2正式推出

對於香港玩家而言，這無疑是一項重大提醒。不少人可能會選擇從日本網站或門市入手水貨機。然而，從上述政策來看，日版主機在離開日本後，幾乎形同「孤兒產品」，一旦主機出現任何故障，無論是硬件瑕疵還是系統異常，都無法獲得官方的協助。此外，任天堂亦表示，即使是所謂的「多語言版本」（即理論上支援多個地區語系與帳號設定的機種），一旦於非原發售地使用後發生問題，同樣不屬於保養範圍。

2025年 Switch 2 還有以下必玩大作：

不僅如此，日本官方販售的 Switch 2 日版主機，系統語言僅支援日文，且只能與「地區設定為日本」的任天堂帳號綁定，這對於非日本本地玩家而言，操作體驗或會受到影響。以香港玩家常用的繁體中文介面與香港 eShop 來說，幾乎完全無法配合日版主機使用。

另一個值得留意的技術細節，是有關 Switch 2 電源適配器的使用限制。雖然任天堂表示其 AC 變壓器可支援 100V 至 240V 的國際電壓範圍，也就是說電壓上與香港兼容，但插頭仍為日本專用的 A 型兩腳扁插，因此若要在香港使用，仍需額外添購轉換插頭。然而任天堂也強調，他們對於這類轉插設備並無逐一測試或認證，若因此導致供電不穩或主機損壞，同樣不會提供保養服務。