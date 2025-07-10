Nintendo Switch 2 6月初上市時，美國連鎖遊戲店 GameStop 的員工竟然直接將發票以釘書機釘在主機紙盒上，先別說弄壞包裝，釘針更穿透外盒直接打在主機屏幕上，導致大量首賣買家收到壞機，事件令人「好嬲又好笑」。想不到事件還有後續，店方竟將出事主機及「兇器」釘書機擺上 ebay 義賣。



劉青雲曾經講過：「做人無公關，食得屎啦！」， GameStop CEO 以幽默感化解了這次尷尬的「關公災難」，他將屏幕受損的 NS2 主機，連同釘穿了的包裝盒以及「兇器」釘書機放上 ebay 作慈善拍賣，為 Children's Miracle Network Hospitals 募款。

Switch 2驚世開箱災情慘劇｜粉絲喜迎新機 卻慘遭「釘」穿螢幕

6月初 Nintendo Switch 2 上市，美國連鎖遊戲度 GameStop 的員工竟然直接將發票以釘書機釘在主機紙盒上

GameStop CEO 將屏幕受損的 NS2 主機，連同釘穿了的包裝盒以及「兇器」釘書機放上 ebay 作慈善拍賣。

拍賣品更包括 GameStop CEO Ryan Cohen 的親筆信，他表示如果成交價超過 10 萬美元，他會加碼捐出自己的底褲。此招異常奏效拍賣已有117次下標，拍賣價達到10萬7595美元（約港幣84萬4500元），底褲已鐵定名花有主，不過拍賣仍未完結，你如果都有興趣，可以到以下連結投標。

https://www.ebay.com/itm/388688595731