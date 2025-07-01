Switch 2薩爾達傳說曠野之息/王國之淚 升級分析｜畫面功能雙進化

Switch 2《薩爾達傳說 曠野之息/王國之淚》升級分析｜萬眾期待的Nintendo Switch 2終於登場，而兩款經典之作《薩爾達傳說：曠野之息》及《王國之淚》亦推出了升級版本，為玩家帶來更上一層樓的遊戲體驗。升級不僅在視覺效果上有所突破，更加入了多項全新功能，讓玩家們能夠更深入地沉浸於海拉魯世界的魅力之中。



Switch 2薩爾達傳說曠野之息/王國之淚 升級分析

畫面升級 細膩呈現 栩栩如生

Switch 2版本在畫面上的提升可謂翻天覆地，讓原本已極具藝術感的遊戲畫面更上一層樓。光影是營造遊戲氛圍的重要元素，Switch 2版本在這方面下了不少功夫。陽光的光暈效果更加自然，林克騎馬時，玩家能感受到陽光灑落在身上的真實感。克洛格森林中，陽光穿透樹木縫隙，灑落在地，營造出神秘而寧靜的氛圍。林克的影子也變得更加清晰，不再模糊，更貼近真實世界的呈現。水面的反射效果亦大幅提升，月光倒影清晰可見，波光粼粼，美不勝收。遠方的光錐效果也更加明顯，增強了畫面的層次感和空間感。而且遊戲中的材質紋理進行了全面提升，讓物件看起來更加真實細膩。雕像在材質提升和光照效果的加持下，顯得更加透亮，彷彿是真的由水構成。水面的反射光渲染讓水看起來更為真實，王國之淚中清理過後的水甚至清澈見底，可以看見水底的細節。

Switch 2升級版（右）比起舊版（左）畫質、流暢度都大幅提升

Switch 2升級版（右）比起舊版（左）畫質、流暢度都大幅提升

Switch 2升級版（右）比起舊版（左）畫質、流暢度都大幅提升

Switch 2升級版（右）比起舊版（左）畫質、流暢度都大幅提升

另外，Switch 2版本解決了原本遊戲中遠景模糊的問題，讓遠處的物件不再朦朧，銳利度大幅提升。特別是《王國之淚》中的空島，由於光暈和材質的提升，即使在高空中，整個空島的遠景和建築物也清晰可見，讓玩家能夠更完整地欣賞海拉魯的壯麗景色。

解像度上也有所提升，最明顯的例子便是神殿中的雕刻和文字，現在變得非常清楚和乾淨，讓玩家能夠更深入地了解遊戲的世界觀。

全新功能！豐富體驗，更添樂趣

除了畫面上的升級，Switch 2版本還加入了多項全新功能，為玩家帶來更豐富的遊戲體驗。

全新Zelda Notes功能

1. ZELDA Note與手機App聯動

Switch 2版本新增了「Zelda Note」功能，並與手機App聯動。玩家需要安裝NSO Switch App，當手機與遊戲聯動並靠近記憶地點時，會出現音效，公主會進行講解，提供劇情補充。例如，在公主會講述她過去來到村莊的經歷、人們的熱情，以及村莊建築的由來。在《王國之淚》中，公主則會講述她回到海拉魯後，海拉魯復甦時期的所見所聞。為玩家提供了更深入了解遊戲世界的機會。

2. 導航功能

Switch 2版本新增了導航功能，不會劇透，指示方向，可用於尋找記憶地點。此外，導航功能還會顯示達成度，幫助玩家完成100%進度。

3. 其他升級

Switch 2版本新增了個人資料和大家的遊玩資料功能。個人資料類似於成就系統，記錄玩家的遊玩時間、擊殺怪物數量等。大家的遊玩資料則會統計玩家數據，例如擊殺敵人的數量或使用的武器，並顯示與其他玩家的排名，讓玩家能夠與其他玩家一較高下。

另外還新增了相簿工作室功能，玩家可以直接在遊戲內拍照並分享到手機上，方便快捷。此外，Switch 2版本還新增了QR道具箱和QR藍圖（《王國之淚》特有）功能。玩家可以將道具放入QR道具箱，透過QR碼分享給朋友。

如果有舊版Zelda，就只需要插卡後在遊戲中直接購買Switch 2升級版便可。

總結：如何升級？

Switch 2版本的《薩爾達傳說：曠野之息》和《王國之淚》在畫面和功能上都進行了大幅升級，為玩家帶來了更加精緻、豐富和有趣的遊戲體驗。如果你是這兩款遊戲的粉絲，那麼Switch 2版本絕對值得你入手。即使你已經玩過原版，Switch 2版本的升級也能讓你重新體驗這兩款經典之作的魅力。

如果已有《薩爾達傳說 曠野之息/王國之淚》原版遊戲，只需要在遊戲中選擇「升級Switch 2版本」，然後點按入內，如果大家有「Nintendo Switch Online ＋ 擴充包」方案，便可以免費直接下載升級。或者以港幣50元購買升級通行證。