動漫節ACGHK 2025 Cosplayer、Show Girls 美圖集（更新Day 5）
撰文：林勇
出版：更新：
動漫節ACGHK 2025 Cosplayer、Show Girls 美圖集｜一年一度的香港動漫電玩節（ACGHK2025）將於 7 月 25 日至 29 日假香港會議展覽中心盛大舉行。記者在這幾天會不斷走訪現場，為大家更新最新Cosplayer、Show Girls美圖集，就算沒有時間前往現場，都可以感受現場氣氛。就算去到動漫節最後一日，Cosplayer人潮完全沒有減退，最後都為大家精選拍攝一些非常出色的coser，好讓大家欣賞。
動漫節ACGHK 2025直擊｜GBWC高達模型製作人全球盃展品一覽動漫節ACGHK 2025現場直擊｜PS5、黏土人、HotToys等會場限定優惠動漫節2025｜7.25開幕前掃貨推薦：12大注目玩具精品、漫畫展覽動漫節2025｜門票獨家優惠／20大亮點+限定優惠／VTuber首來港
Cosplayer 美圖集（更新Day 5）
+31
+56
更多美圖相...（點圖放大）
+13
+4
動漫節ACGHK 2025直擊｜GBWC高達模型製作人全球盃展品一覽動漫節ACGHK 2025現場直擊｜PS5、黏土人、HotToys等會場限定優惠動漫節2025｜7.25開幕前掃貨推薦：12大注目玩具精品、漫畫展覽動漫節2025｜門票獨家優惠／20大亮點+限定優惠／VTuber首來港
Show Girls 美圖集
+6