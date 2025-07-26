動漫節ACGHK 2025直擊｜GBWC高達模型製作人全球盃展品一覽

動漫節ACGHK 2025直擊｜GBWC高達模型大賽展品一覽／高達模型製作人全球盃作品一覽！第十三屆高達模型製作人全球盃（GBWC）香港地區預賽又再展開，各路模型高手的作品又在今年動漫節中展出。今次記者為大家拍攝下今年不同展品，就算沒有時間前往動漫節，都可以欣賞這些出色的作品。



GBWC高達模型製作人全球盃展品一覽

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GBWC高達模型製作人全球盃 香港區 詳情及賽果公布

參賽作品的展出、評審及賽果公布將於以下活動進行。

日期：2025年7月25至29日 (香港動漫電玩節 2025)

場地：香港會議展覽中心展覽廳1

組別：1. U-14組 ：6至14歲／2. U-20組 ：15至20歲／3. OVER-21組：21歲或以上