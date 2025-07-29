內地有人用AI生成照片　改外賣水果圖　謊稱到貨已腐爛騙退款

內地人用AI生成照片改外賣水果圖騙網店退款｜AI的快速發展，帶來了許多生活上的便利，但其方便也成為一把雙面刃。最近內地網路上一個「僅退款AI圖」的標題引發熱話。有人利用AI偽造圖片，聲稱商品有瑕疵，要求賣家或平台退款，而「僅退款」的意思是找一些只需退錢，不用退貨的產品。



這些不法分子通常在網購平台上購買水果、衣服或其他日用品，然後透過AI圖像處理工具，將原本完好無缺的商品照片「加工」成有明顯瑕疵的模樣，例如把水果變得腐爛、讓衣服出現破洞或污漬，再用這些假照片向商家投訴，要求退款。更甚者，有些人甚至會整合AI聊天機器人，自動生成投訴理由與對話內容，配合圖片一起發送申訴請求，試圖用系統性的手法詐騙。

這些行為實際上不但破壞商家信譽，還可能造成更深遠的負面影響。對商家來說，每一筆虛假退款都是實質的經濟損失。尤其是新鮮水果類商家，面對物流、保鮮及庫存管理等複雜流程，一旦被AI假圖詐騙，不只虧錢，更可能連平台評價也受損。而當平台的風控系統無法即時辨別真偽，結果往往就是寧可信其有，直接退款，這無疑助長了不良風氣。

這種現象之所以令人憂慮，原因在於目前AI圖像處理技術已經進化到一個幾乎可以「以假亂真」的地步。過去需要專業設計軟體與技術門檻才能完成的圖片編輯，如今只要一部手機、幾個步驟、輸入簡單指令，就能夠讓一張香蕉照片看起來像是長滿黴斑，或讓新鮮芒果看起來變質。這讓部分人產生「反正平台不會驗證」的僥倖心理，大肆濫用AI技術謀取不當利益。

在AI工具已爆炸性速度發展的同時，好像還沒有特別針對AI生成內容作出太大限制，更不用說有分析系統，能幫用家分析出正在看的是真實圖片，還是AI生成圖片。因此，網民面對圖片、視片、語音內容時，都不應一看就信以為真，以免被騙徒有機可乘。